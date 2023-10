La richiesta delle imprese: "La mia attività invasa dall’acqua e nessuno che ci stia aiutando"

"Prima le imprese, poi le case". Erano queste le parole d’ordine in Friuli nel periodo della ricostruzione all’indomani del terremoto del 1976. Un mantra che in Italia divenne una legge non scritta per decenni, ribadita ogni qual volta il territorio della Repubblica venne colpito da un sisma, un’alluvione o una frana. Oggi qualcosa sembra essere cambiato: "le iniziative messe in campo dopo l’alluvione in Romagna vanno nella direzione opposta – fa notare William Donati, imprenditore al timone di un negozio affiliato al franchising The Coffy Way, oggi in procinto di traslocare dopo aver visto la sua sede in corso Garibaldi a Faenza invasa da un metro e ottanta centimetri d’acqua –. Il settore pubblico è doverosamente intervenuto per dare una sistemazione a chi si è trovato con l’abitazione inagibile, ma il sostegno alla ripresa del settore economico finora è stato pressoché nullo".

A differenza di chi ha visto la casa invasa dall’alluvione, e che ha dunque potuto accedere ai ristori per i lavori già compiuti per importi fra i tremila e cinquemila euro, Donati, 24enne, dal 16 maggio ha incassato appena 2400 euro dall’Inps, "che dovrò restituire maggiorati come parte del mio contributo annuale, quindi in sostanza posso dire di non aver avuto un euro per rimettere in piedi il mio negozio, dove ho subito 40mila euro di danni". E continua: "Se invece che un negozio avessi avuto quegli stessi danni in una seconda casa, avrei visto più aiuti". Quel che William Donati evidenzia è "un totale cambio di paradigma, come se il reddito delle persone fosse un elemento secondario nella loro vita, quasi che l’ambito lavorativo potesse essere messo in sospeso per un periodo indeterminato. Invece ritengo che consentire alle persone di disporre di un proprio reddito faciliterebbe non solo il loro reinserimento abitativo, ma anche la ripresa generale della città. Oggi a Faenza in corso Saffi e corso Garibaldi si spalancano ancora voragini in quelli che erano negozi. Quanto tempo vogliamo che la situazione rimanga così?".

Non è tutto: "essendo in affitto il mio negozio finora non ha potuto accedere ad alcun rimborso per i danni subiti; ho avuto la possibilità di cercare un altro ambiente, questo è vero, ma a canoni che, anche per quei vani colpiti dall’alluvione, sono decisamente aumentati. Il settore delle imprese è insomma completamente lasciato solo. Tutto quello che ci viene detto è ‘accendete nuovi mutui’. L’unico incentivo è quello all’indebitamento. Personalmente ho detto no: perché fare nuovi prestiti, ancorché agevolati, quando non sappiamo come rientreremo nell’investimento? Ciò non significa che io mi arrenda, tutt’altro: il mio negozio in un modo o nell’altro riaprirà, in un nuovo ambiente, ma quelli che potrò permettermi saranno arredi ‘di fortuna’. Lo stesso vale per altri negozianti, come me con le spalle al muro. Gli unici investimenti che in coscienza sento di poter fare sono quelli per l’acquisto della merce, che almeno potrò rivendere. I negozi che erano in affitto sono spariti dal discorso pubblico, come se fossero stati dati per perduti".

Filippo Donati