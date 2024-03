La riconoscenza di Cna a Linea Rosa

La Cna di Ravenna ha incontrato una delegazione di Linea Rosa per il tradizionale appuntamento in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, che ogni anno si ripete per manifestare il sostegno di Cna all’associazione che difende le donne vittime di violenze.

All’incontro hanno partecipato la presidente di Linea Rosa, Alessandra Bagnara, accompagnata da Monica Vodarich, vicepresidente, e alcune consigliere dell’Associazione, il Presidente di Cna Ravenna Matteo Leoni, il Direttore generale Massimo Mazzavillani, la Presidente di Cna Impresa Donna Ravenna, Nicoletta Cirelli e la Responsabile Emilia Iaccarino, insieme a una rappresentanza delle imprenditrici di Cna Impresa Donna Ravenna. Ha introdotto l’incontro Nicoletta Cirelli, Presidente di Cna Impresa Donna Ravenna, che ha espresso grande riconoscenza per l’importantissima attività svolta da Linea Rosa, poi è intervenuta la Bagnara.