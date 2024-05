"La ricorrenza dell’alluvione? uno spot"

"Non un incontro, ma uno spot elettorale". Il coordinatore comunale di Sant’Agata sul Santerno di Fratelli, Riccardo Vicari, etichetta in questo modo "l’atteggiamento del sindaco Emiliani che in occasione della ricorrenza dell’alluvione dello scorso maggio – sottolinea – ha tenuto un vero e proprio comizio elettorale davanti ai genitori e ai bambini della scuola primaria Pascoli. Fra gli slogan lanciati non poteva mancare quello relativo all’assenza del Governo. Mi preme sottolineare al sindaco come il 27 maggio scorso, in rappresentanza della maggioranza parlamentare, fossero presenti in città Alberto Balboni di Fratelli d’Italia e il 29 maggio il deputato Fabio Roscani. Oltre a essersi messi a disposizione, lasciando il recapito, ricordo i due giorni in cui il deputato Roscani è rimasto sul territorio a spalare fango insieme a tutti i ragazzi di Gioventù nazionale. Il sindaco dovrebbe rappresentare tutti e non una parte politica".

Vicari passa poi a parlare delle opere per mettere in sicurezza il territorio: "Fra le inesattezze dette – continua – c’è anche quella che la struttura commissariale dovesse occuparsi della realizzazione delle casse di espansione per la messa in sicurezza del territorio. Quelle sono opere di competenza della Regione Emilia-Romagna, quindi è lecito chiedersi se la sua affermazione fosse in buona fede. Ricordando a Emiliani che per contattare Rfi è dovuto scendere da Roma il viceministro Bignami, che ieri ha annunciato l’uscita a breve dell’ordinanza per il risarcimento dei beni mobili, mi chiedo in che pianeta viva il sindaco, dato quanto mostrato dal Governo. Piuttosto sottolineerei come la Regione Emilia-Romagna a guida Pd non abbia ancora messo in sicurezza il territorio con le opere che dovevano essere già completate da anni e l’amministrazione da lui presieduta come sia ancora inadempiente rispetto alla pulizia delle fognature. Pretendiamo un po’ di rispetto per chi sta lavorando e sarebbe opportuno fare campagna elettorale nelle sedi opportune e non nelle scuole".

Monia Savioli