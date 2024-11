La ricostruzione post alluvione in un ’diario’ online

Un ’diario della ricostruzione’, data per data: il racconto di come la città si sta rialzando lentamente, un intervento alla volta. Il Comune di Faenza ha lanciato il progetto sul proprio sito (https://www.comune.faenza.ra.it/novita/notizie/farefaenza-diario-della-ricostruzione-novembre-2024) per garantire la massima trasparenza e coinvolgimento della cittadinanza. Questa nuova sezione del sito è dedicata interamente agli aggiornamenti sull’avanzamento della ricostruzione post alluvione.

Con la consapevolezza che le alluvioni di maggio 2023 e settembre 2024 hanno profondamente segnato la città, l’amministrazione comunale, in collaborazione con Regione, Struttura commissariale, Autorità di bacino e Consorzio di bonifica, è impegnata in un’opera di ricostruzione senza precedenti. Obiettivo del diario è aggiornare costantemente la popolazione sulle azioni che stanno cercando di disegnare il futuro della città, affinché rimanga memoria di questa fase storica complessa ma fondamentale. La realizzazione è frutto della collaborazione tra l’amministrazione comunale, i servizi e i settori coinvolti nella gestione dell’emergenza, nella ricostruzione e nelle pratiche dei ristori.