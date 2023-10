"La ricostruzione sarà la sfida dei prossimi anni"

Si terrà oggi l’ultimo consiglio comunale di Milena Barzaglia. L’assessora faentina con delega al bilancio, ai lavori pubblici, alla viabilità e alle pari opportunità aveva inviato le proprie dimissioni, per motivi personali, già all’inizio di marzo. In seguito all’alluvione però il sindaco le aveva chiesto di prorogare il proprio mandato. E così è stato, fino al 30 settembre giorno in cui è stata annunciata la rinuncia all’incarico, esattamente tre anni dopo la nomina, o per indicare il numero di atti nel mandato, al netto di 328 delibere di giunta e 65 delibere di consiglio comunale. Un’attività amministrativa che è stata segnata dalla pandemia, dal Pnrr, dall’aumento dei prezzi, dal caro energia e dall’alluvione.

Quale evento tra tutti ha segnato le sue deleghe?

"Certamente l’alluvione".

Sarà quindi la ricostruzione la sfida principale per colui che sarà chiamato a sostituirla?

"Saranno tante le sfide per il mio successore. La ricostruzione in generale sarà il tema centrale dei prossimi anni. Regione, Stato e comuni insieme possono affrontare e vincere questa grande sfida, ma per riuscirci servono risorse e semplificazione burocratica. Come enti locali abbiamo vissuto mesi di buio totale in attesa della nomina della commissario. Ad oggi sono arrivati solo i fondi della somma urgenza, quindi manca ancora tanto. Il ritardo nell’erogazione delle risorse per imprese e famiglie genera ancora incertezza, confusione e senso di ingiustizia".

Oltre all’alluvione sono stati numerosi gli eventi per i quali in questi anni si sono rese necessarie più variazioni di bilancio. Qualè la situazione?

"Avevamo sfide diverse. Sono arrivati i fondi Covid, e sul Pnrr abbiamo cercato bandi che non indebitassero l’ente. Abbiamo dovuto aumentare due volte l’Irpef, e poi abbiamo fatto fronte all’aumento contrattuale dei dipendenti, delle materie prime e del caro energia. Abbiamo cercato di gestire tutto in un triennio delirante. Il bilancio ci ha visto incamerare molto dalla parte degli investimenti e abbiamo fatto qualche sforzo per la parte corrente. Il debito però non è aumentato significativamente".

Sul Pnrr avete messo a terra una cifra molto alta: circa 20 milioni di euro. E avete parlato di trasformazione della città. Sarà davvero così?

"Avevamo delle idee. Gli spazi possono cambiare la città, ma non serviva solo rigenerare i contentori. Il polo sportivo per esempio va in una direzione di comunità. Per questo abbiamo cercato sempre la partecipazione, con tutte le difficoltà del caso. A questo si aggiungono piccoli segnali come la modifica delle linee di trasporto. Altre operazioni (finanziate non solo col Pnrr, nda) indirizzano la città verso la sostenibilità. In questo senso la rigenerazione della stazione, per la quale abbiamo modificato il progetto per mantenere l’operatività dello scalo merci sarà un progetto chiave".

Quindi con le gare espletate e molti cantieri aperti cosa manca ancora?

"Bisogna concludere i lavori entro il 2026".

Alla delega alle pari opportunità lei ha sempre dichiarato di tenere particolarmente.

"Sì e ho cercato di svolgere l’incarico nel migliore dei modi, con passione. A questo proposito non posso dimenticare che il 6 febbraio del 2021 abbiamo ricevuto la terribile notizia del femminicidio di Ilenia Fabbri. Un femminicidio è la cosa peggiore che possa capitare in una città, qualcosa che lascia senza fiato. Noi a Faenza abbiamo una rete che funziona e tavoli con soggetti in continuo dialogo. Stiamo lavorando anche con i giovani perchè il passaggio culturale è fondamentale. Credo infine che per contrastare il fenomeno della violenza di genere sia necessario fare capire che le Istituzioni proteggono".

In questi 3 anni è stata componente, con deleghe importanti, di una giunta sostenuta da una maggioranza larga.

"In giunta ho trovato unione sui temi e lealtà umana, c’è stata una sintonia e un modo di lavorare determinante anche nei momenti difficili. Con Massimo Isola non avevo mai lavorato, è una persona acuta e capace. Ci ha dato la possibilità di fare qualcosa di difficile, ma bello".

La macchina comunale?

"Ha dimostrato una grande versatilità. I tecnici dei lavori pubblici hanno affrontato grandi sfide in tempi molto ristretti. La ragioneria si è trovata a gestire le derrate alimentari in fiera, la cultura si è trovata ad affrontare Cis e Cas. E poi i dipendenti dei lavori pubblici che hanno dimostrato un enorme coraggio. C’erano anche loro per le strade nelle notti dell’alluvione, insieme a forze dell’ordine e Vigili del Fuoco".

In ultimo, un bilancio personale su questa esperienza?

"E’ stato un privilegio servire la città. Ho vissuto tutto con energia e la gente, anche coloro con cui non la pensavamo allo stesso modo, mi ha lasciato tanto sul piano umano".

Si è parlato di lei in futuro candidata a sindaco di Casola.

"Adesso ho un programma di vita mia personale, Casola non è nei programmi e comunque sul tema non credo di essere io a decidere".