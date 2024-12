La rievocazione storica per le vie della città

Un colorato corteo da Porta delle Chiavi a piazza del Popolo ha commemorato ieri pomeriggio gli ottant’anni della Liberazione di Faenza, che la città celebrò in questi giorni del 1944 dopo una battaglia estenuante infiammatasi il 2 dicembre: solo dopo due settimane i partigiani della Brigata Garibaldi, le truppe neozelandesi del Commonwealth e le truppe polacche riuscirono a cacciare i nazifascisti dalla città. Al corteo hanno preso parte i figuranti di Argylls Romagna e Kiwis in Italy con divise e mezzi dell’epoca degli eserciti britannico e americano, ma anche degli esponenti del popolo sikh, che hanno reso omaggio alla lapide dedicata appunto al reggimento di soldati punjabi (in via Cavour), oltre che alle due lapidi di piazza del Popolo che commemorano le vittime civili e di guerra. Tra i presenti c’era anche qualche autentico neozelandese, come Tony Gladstone e la moglie Nicola: "Mio padre combatté qui – racconta lui – lavorava nelle cucine del plotone neozelandese. Conobbe mia madre Antonietta, una faentina, proprio in quei giorni". In piazza hanno tenuto un discorso, preceduti dalla sirena antiaerea e dal suono delle cornamuse, la vicepresidente dell’Anpi nazionale Abertina Soliani e il sindaco Massimo Isola, che ha ricordato come il 16 e il 17 dicembre del 1944 per la città furono soprattutto due giorni di smarrimento: "Faenza lasciava sul campo mille vittime civili, parte della città era distrutta, chi non era fuggito nelle campagne aveva vissuto per mesi nelle cantine, cibandosi spesso solo di sale. In strada quei faentini trovarono volti di uomini arrivati a liberare la città da tutto il mondo". La mostra allestita in piazza, assemblando foto dell’epoca e scatti attuali in bianco e nero, li rievoca tutti: gli sguardi himalayani dei gurkha, i turbanti dei sikh, i tratti polinesiani del battaglione maori. Nel parco Tassinari è allestito per tutta la giornata di oggi il campo tendato dell’esercito britannico montato da Argylls Romagna.

Filippo Donati