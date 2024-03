La rinascita del Torrione. Recupero della Polveriera, aperto il cantiere per la ristrutturazione

Dopo i sondaggi e le indagini conoscitive, ora è partito il cantiere per il recupero e la conservazione del Torrione della Polveriera, stretto fra la via don Minzoni e la strada di accesso al parcheggio Giustiniano. A eseguire i lavori è una impresa ravennate, la Mulinari Costruzioni Generali srl che si era aggiudicata l’appalto due anni fa sulla base di una delibera assunta dal consiglio comunale nell’ottobre del 2022. L’intervento su questo manufatto che fa parte delle strutture difensive cittadine di epoca rinascimentale e per il quale è prevista una spesa di 120mila euro, è stato messo in cantiere dopo l’acquisizione, a titolo non oneroso, da parte del Comune, della piccola area adiacente al Torrione che apparteneva al patrimonio dello Stato. Ricordiamo peraltro che fra il Seicento e il Settecento il complesso monastico di San Vitale, cui il manufatto era collegato, era stato adibito a caserma militare e il Torrione, posto a distanza di sicurezza, era stato adibito a polveriera.

I lavori, che riguarderanno anche la sistemazione dell’area adiacente, fanno parte dell’ampio progetto di manutenzione e restauro di diversi tratti di cinta muraria cittadina attualmente in stato di degrado. Un progetto che procede a stralci in stretto accordo con la Soprintendenza e che vedrà in futuro interventi di riqualificazione e utilizzo turistico-culturale proprio di quel tratto di mura che dalla Polveriera procede verso est, verso Porta Serrata, delimitando il parcheggio Giustiniano e che prende nome di ‘mura Sant’Anna’. "Un progetto – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Federica Del Conte – cui sta lavorando anche la Soprintendenza nel quadro di un programma comunale che, nel tempo, vuole rendere fruibile il più possibile la cinta muraria". E in questo contesto sono già programmati interventi nel tratto di via Circonvallazione al Molino, di via Mura di San Vitale e di via de’ Tomai per una spesa di 160mila euro. Cui vanno aggiunti gli interventi nel tratto dell’area ex Amga, nei pressi di Porta Serrata, a carico dei privati: qui la sistemazione di ciò che resta del tracciato murario sarà abbinato alla realizzazione di un percorso ciclo pedonale lungo il quale saranno installate grandi immagini a testimonianza delle vecchie mura che lì furono sacrificate nel tempo anche agli insediamenti residenziali e lavorativi.

Il Torrione della Polveriera è, come si diceva, di concezione rinascimentale, fu realizzata in mattoni pieni e laterizi di recupero ed è inserito nel tratto di mura che era stato fatto costruire dall’imperatore Flavio Onorio (quinto secolo) per proteggere la nuova area urbana a nord, fra porta Adriana e porta Serrata. Se in origine la cinta muraria era interrotta solo dalle porte, poi nel corso dei secoli furono erette almeno cinquanta torri di guardia e difesa. E fra queste, la Torre della Polveriera originariamente chiamata Torre del Crocifisso per vicinanza all’oratorio del Crocifisso demolito nel 1786. Sull’epoca della costruzione ci sono due ipotesi: o nel 1495 per volere del podestà veneziano Andrea Zancano o nel secolo successivo per volontà del cardinal legato Girolamo Capodiferro.

Il monitoraggio preliminare e lo studio delle pareti del Torrione hanno permesso di individuare i segni sia dei colpi delle artiglierie dei vari eserciti assedianti nei secoli sia gli interventi manipolativi successivi alla costruzione. Grazie ai sondaggi con una telecamera è stata inoltre scoperta una ‘cantina’ interrata e inaccessibile in quanto priva di porte. Una scoperta che, con la conseguente necessità di una variante all’iniziale progetto di recupero, ha allungato i tempi di avvio dei lavori.