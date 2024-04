La rinascita grazie alle donazioni. A maggio danni incalcolabili

La scuola materna ’Madonna della Fiducia ’di Fornace Zarattini, che è stata letteralmente distrutta dall’alluvione, accoglie 32 bambini dai 3 ai 6 anni e 16 bimbi dai 12 ai 36 mesi, più circa 20 ragazzi delle elementari per il doposcuola. Il contributo di Vises-Federmanager ha permesso il rifacimento dell’ingresso e delle aree giochi che sono state rese più fruibili e sicure per i bimbi, utilizzando materiali anti trauma. Il contributo è stato di circa 8 mila euro. La scuola dell’infanzia asilo Azzaroli di Sant’Agata sul Santerno è l’unica struttura per l’infanzia presente nel comune. Accoglie 70 bambini, in tre sezioni. L’alluvione ha devastato la struttura e il parco della scuola, provocando 430mila euro di danni.

Il contributo di Vises permetterà l’adeguamento e il rifacimento della copertura del tetto della scuola con installazione di un impianto fotovoltaico. I lavori potranno iniziare a luglio quando la scuola sarà chiusa per la pausa estiva. Il contributo Vises è di 45mila euro.