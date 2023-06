La ripartenza dopo l’alluvione Si sbloccano i lavori a Taglio Corelli

Dopo l’alluvione si cerca di tornare alla normalità, anche ripartendo con i cantieri in programma e rimandati. Salvo ulteriori problematiche infatti la prossima settimana partiranno a Taglio Corelli di Alfonsine gli attesi lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sul Canale dei Mulini lungo la via Reale. Interventi che sarebbero dovuti iniziare circa tre settimane fa, ma che l’intensa e tristemente nota ondata di maltempo che è si abbattuta sul nostro territorio proprio durante l’avvio del cantiere ha di fatto reso impossibili. Come infatti si ricorderà, il Canale dei Mulini è stato utilizzato, durante la fase più critica dell’emergenza, ai fini dello scarico delle acque alluvionali. Sempre nell’ambito delle operazioni emergenziali, grazie alla collaborazione del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e del Genio militare, era stato realizzato un guado provvisorio per consentire ai mezzi agricoli di accelerare le operazioni di drenaggio dell’acqua durante l’alluvione. Ora le condizioni si sono stabilizzate e sono favorevoli per la ripresa dei lavori, che, come ha spiegato in una nota l’amministrazione comunale di Alfonsine, potranno essere ultimati entro l’estate. La chiusura al traffico veicolare e pedonale - disposta dal sindaco di Alfonsine Riccardo Graziani attraverso un’ordinanza ‘contingibile e urgente’, necessaria ‘al fine di tutelare e salvaguardare l’incolumità pubblica’ – era avvenuta lo scorso 5 settembre, comportando comprensibili disagi per residenti, utenti della strada nonché titolari di aziende agricole e attività commerciali. Un provvedimento che era giunto a conclusione di una serie di indagini che una società di ingegneria incaricata dal Comune di Alfonsine aveva effettuato per valutare l’eventuale messa in sicurezza di infrastrutture (tra cui 41 ponti) presenti nel territorio comunale.

Alla fine erano emerse, relativamente al ponte sul Canale dei Mulini, criticità tali da richiederne l’immediata chiusura fino all’intervento di demolizione e alla successiva ricostruzione di un nuovo manufatto. Nello specifico, il progetto complessivo degli imminenti interventi prevede la demolizione e la ricostruzione del ponte, nonché l’aggiunta di due elementi ciclopedonali ai lati, per un costo complessivo pari a oltre 400mila euro, finanziati interamente dall’amministrazione comunale alfonsinese. C’è da dire che per l’esecuzione del progetto, alla luce di una serie di approfondimenti e considerate le particolari caratteristiche sismiche del terreno, si è resa necessaria l’installazione di pali trivellati a sostegno della platea; successivamente verranno posizionati i blocchi prefabbricati per poi procedere alla realizzazione della struttura. In sostanza si procederà alla posa di un elemento in calcestruzzo precostruito che comporta costi decisamente inferiori rispetto a un ponte tradizionale.

Luigi Scardovi