La riqualificazione del palazzo: "Appartamenti con più decoro"

È stato inaugurato ieri mattina il rinnovato fabbricato di edilizia residenziale pubblica in via Croce 10 a Godo (nella foto). Il palazzo è stato oggetto di un importante intervento di riqualificazione energetica e di adeguamento strutturale: l’importo dei lavori è pari a 650mila euro per un totale intervento complessivo di quasi 900mila euro, dei quali quota parte finanziata dal Fondo complementare al PNRR e una parte da risorse comunali. L’intervento, oltre all’efficientamento energetico e al rinnovo dell’impiantistica, si è focalizzato anche sulla razionalizzazione della distribuzione degli alloggi e sulla messa in sicurezza del percorso di accesso al coperto.

Il palazzo, originariamente adibito a scuola, nel tempo ha assunto la funzione abitativa che viene mantenuta tuttora con funzione sociale e ora consta di 4 alloggi al piano terra (2 da 42mq con ingresso indipendente e 2 da 48mq), mentre al primo piano ospita 3 alloggi (2 da 72mq e 1 da 42mq). "Portare a termine lavori di questa entità in tempi così serrati – afferma la Sindaca di Russi, Valentina Palli – ci permette un forte risparmio sulle spese future di gestione da una parte e soprattutto di consentire a chi vi abiterà, di vivere in appartamenti rinnovati in una logica che vuole rendere all’edilizia residenziale pubblica sempre maggior decoro e dignità". "Quello che oggi viene celebrato – dichiara Lina Taddei, Presidente di Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Ravenna – è l’esempio di una buona pratica di collaborazione tra Ente proprietario ed Ente gestore degli edifici di Erp: restituire alla Comunità un edificio bello e soprattutto riqualificato con alti standard di performance in termini sia di efficientamento energetico come di adeguamento sismico in tempi così brevi ci rende orgogliosi dei servizi prestati".