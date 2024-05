La riscoperta di Martucci. Campanella suona al Mar

Chi ha detto che l’Italia è stata solo il paese del melodramma? A sfatare questo mito ci pensa il Quartetto Indaco, nato nel 2007 da quella straordinaria fucina di talenti che è la Scuola di musica di Fiesole, assieme a quel napoletano "di spirito, di famiglia, di scuola" come si definisce Michele Campanella, che da oltre cinquant’anni porta il pianismo italiano nel mondo. L’occasione è resa ancora più preziosa dall’elegante scenografia – ovvero il Chiostro della Loggetta Lombardesca all’interno del Mar - Museo d’Arte (via di Roma 13, Ravenna): il concerto di stasera alle 21.30 accosta musiche di Franz Schubert e Giuseppe Martucci: dell’austriaco si ascolterà il Quartetto per archi n. 15, l’ultimo grande capolavoro della sua produzione; del compositore campano, contemporaneo di Puccini, il raro Quintetto con pianoforte in do maggiore op. 45, uno dei grande tesori nascosti della musica cameristica italiana del tardo Romanticismo.

Nel 1826 Franz Schubert impiegò meno di dieci giorni per completare il suo quindicesimo quartetto per archi, l’ultimo di un corpus paragonabile a quello di Beethoven. Ed è infatti a lui che Schubert guarda per ambizione e visione monumentale dell’arte quartettistica. Tutti gli archi, in Schubert, hanno frequenti passaggi in “tremolo” che sottolineano l’atmosfera drammatica e conferiscono una sonorità quasi sinfonica, in cui la presenza dominante del violoncello, “primus inter pares”, è affidato il ruolo guida. Come tanti capolavori schubertiani, anche il Quartetto n. 15 dovette aspettare a lungo per rivelarsi, e venne pubblicato postumo soltanto nel 1851, ventitré anni dopo la morte dell’autore.

"Per cinquant’anni ho cercato il Suono e ancora sono per strada": ama descriversi così Michele Campanella, classe 1947, punto di riferimento nel pianismo italiano. Il Quartetto Indaco (Eleonora Matsuno e Ida Di Vita, violini; Jamiang Santi, viola, e Cosimo Carovani violoncello) nasce nel 2007 presso la Scuola di Musica di Fiesole, grazie all’impulso di Piero Farulli e Andrea Nannoni, ed è oggi considerato tra i più interessanti quartetti d’archi italiani della sua generazione. Info e prevendite: 0544 249244 – www.ravennafestival.org

