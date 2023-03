La risposta di Vittorio Sgarbi "Me ne occuperò subito"

"Hanno ragione: la carenza di addetti alla vigilanza è un problema. Me ne occuperò appena arriverò a Roma la prossima settimana". Così il sottosegretario di Stato alla Cultura, Vittorio Sgarbi, raggiunto al telefono, risponde alla protesta della direttrice del Mausoleo di Teodorico e del Battistero degli Ariani, Sandra Manara e della direttrice del Museo Nazionale, Letizia Lodi, che ieri hanno praticamente svolto il ruolo di addette alla vigilanza nelle sale del museo di via San Vitale a Ravenna.

Sottosegretario Sgarbi, che pensa della protesta delle direttrici dei siti ravennati che contro la carenza di addetti alla vigilanza?

"Hanno ragione. Questa non è una questione su cui si può essere in accordo o disaccordo: è un problema e me ne occuperò subito".

Le direttrici parlano della graduatoria del concorso del Ministero per addetti alla vigilanza e dicono che nessuno è stato mandato a Ravenna dove ne mancano 14...

"Confermo: sul sito del Ministero c’è l’elenco delle sedi dove saranno inseriti più di 500 addetti alla vigilanza abilitati. Per quanto riguarda la situazione di Ravenna sentirò con gli uffici appena arriverò a Roma la prossima settimana".

Dunque si occuperà in prima persona del problema?

"Verificherò. E comunque per quanto riguarda gli addetti alla vigilanza, dal punto di vista politico, non capisco perché non si sia pensato di trasformare le persone tra 25 e 50 anni con il reddito di cittadinanza in addetti alla vigilanza dei musei".

Milena Montefiori