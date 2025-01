La rivisitazione di Dickens

A pochi giorni dal debutto, ’Canto di Natale’ di Charles Dickens approda a Bizzuno (Lugo) in occasione dell’Epifania. L’appuntamento è per domani alle 18 in biblioteca (via Bizzuno 7), dove il classico delle feste rivivrà in una nuova produzione originale firmata La Corelli, tra musica e narrazione.

La storia immortale di Ebenezer Scrooge, il vecchio avaro che grazie agli spiriti del Natale passato, presente e futuro riscopre il valore della generosità e dell’amore, prende vita attraverso la narrazione di Teresa Maria Federici, che con la sua penna sapiente ha curato una revisione del grande classico.

Ad accompagnare il racconto, le pagine per pianoforte interpretate da Carlo Botti: una colonna sonora perfetta per immergersi nell’atmosfera magica delle feste, tra tradizione e modernità.

L’appuntamento, per grandi e piccini, vuol essere un momento di cultura ed emozione condivisa, in cui la letteratura, l’arte visiva e la musica si fondono per regalare un pomeriggio indimenticabile.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria: info e prenotazioni all’indirizzo e-mail trisiragazzi@comune.lugo.ra.it.

L’evento è frutto della sinergia tra La Corelli, Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna, Comune di Lugo, AIAM e Tuke SAS.