La rivisitazione musicale e narrativa di ’Canto di Natale’

La biblioteca ’Fabrizio Trisi’ di Lugo (piazza Trisi 19), ospiterà domani mattina una doppia rappresentazione della rivisitazione di ’Canto di Natale’ di Charles Dickens. Le recite, che andranno in scena alle 9.30 e alle 11, sono prodotte da ’La Corelli’, che ha preso il grande classico e l’ha rivisitato dal punto di vista musicale e narrativo. In particolare, l’operazione narrativa è stata effettuata da Teresa Maria Federici, mentre le pagine per pianoforte saranno interpretate da Carlo Botti.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: trisiragazzi@comune.lugo.ra.it.