La Rocca Estense tornerà come nuova

È stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria che interesseranno nei prossimi mesi la Rocca di Lugo, sede degli uffici comunali. L’intervento, del costo complessivo di 145mila euro, permetterà di mettere mano ad alcuni settori del perimetro esterno del castello e di rifare completamente il bagno di servizio che si affaccia sulla corte interna.

In particolare gli interventi da realizzare nell’arco di tempo individuato, pari a 120 giorni, riguarderanno la sistemazione del basamento della torre Balzanella, collocata ad angolo fra largo Relencini e largo del Tricolore-piazza Garibaldi, la pulizia delle lapidi collocate sul fronte della rocca Estense con relativa sistemazione delle lettere non più leggibili, un controllo generalizzato dei muri esterni finalizzato a riparare i punti ritenuti più critici e, ovviamente, il rifacimento del locale adibito a servizio pubblico.

I lavori si sono resi necessari in parte per risolvere i danneggiamenti causati dall’alluvione, come nel caso della torre Balzanella che nel maggio 2023 ha subito l’effetto protratto dell’allagamento. L’acqua, ristagnando al suo interno per giorni, ha aggravato i segni del degrado già in atto da tempo.

Il cantiere che verrà aperto andrà a ripristinare il basamento attraverso la ricostruzione delle parti mancanti, il ripristino delle stuccature e la pulizia generalizzata del muro, per un investimento di circa 27mila euro. Poi si passerà alla dozzina di lapidi affisse in ricordo di personaggi ed eventi storici sul fronte della Rocca, in particolare verso piazza Martiri, che saranno sottoposte alla pulizia del marmo in cui sono state prodotte. Le lettere mancanti saranno reintegrate e verranno sistemate quelle che risultano ora essere difficilmente leggibili. L’intervento dedicato alle lapidi costerà circa 25mila euro.

Il bagno, a servizio della corte della Rocca, chiuso da tempo, sarà ripristinato completamente. In questo caso il rifacimento avrà un costo di 14mila euro. Le somme restanti, per arrivare a coprire la spesa complessiva di 145mila euro, comprendono i lavori di muratura generalizzata, gli oneri di progettazione e spese accessorie. I lavori inizieranno non appena saranno affidati i lavori di ripristino, assegnati tramite gara di appalto.

Monia Savioli