La Rocca si anima tra tour e giochi

La Rocca di Riolo Terme questo mese si anima tra visite guidate, escape room e giochi di ruolo. Lunedì 10 e domenica 23 aprile alle 15 è in programma ‘Gli esperimenti di nostra signora Caterina’ (6 euro), visita guidata esperienziale per conoscere da vicino la figura di Caterina Sforza, scoprendo la sua vita, le sue ricette cifrate e le erbe officinali che utilizzava. Venerdì 14 aprile dalle 19 è in programma ‘Enigma Da Vinci’, una escape room per adulti all’interno del castello dedicata al grande genio fiorentino. I giocatori, una volta rinchiusi dentro la torre, avranno un’ora di tempo per risolvere rebus, indovinelli, labirintici problemi e riuscire a trovare la chiave che gli permetterà di fuggire. La quota di partecipazione è di 120 euro con massimo 12 persone per turno. Sabato 15 aprile alle 15 è in programma ‘Adventure Game nel Borgo’, gioco di ruolo a squadre ambientato tra le mura dell’antico borgo di Riolo Terme dove i partecipanti dovranno esplorare i vicoli per riuscire a trovare gli enigmi nascosti e superare le prove. Quota di partecipazione 5 euro. Gli appuntamenti per grandi e piccini continuano domenica 16 aprile dalle 15 nel fossato della rocca dove si svolgerà una sfida a squadre nello stile di un vero e proprio torneo medievale con i giocatori che si dovranno sfidare cimentandosi negli antichi giochi di una volta con ‘Giochi nel fossato’. Quota di partecipazione 5 euro.