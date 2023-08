La Romagna tra ardori e amori nel libro di Eugenio Sideri

Stasera alle 21 al Luana Beach di Marina di Ravenna (via Lungomare 80), ultimo appuntamento della rassegna ’Capit Incontra 2023’ che ospiterà la presentazione del libro ’Ernesto faceva le case’ (ed. Pendragon), scritto dal regista e drammaturgo ravennate Eugenio Sideri. L’autore racconta di una terra che non c’è più, tra ardori e amori che non si mitigano, ma sempre all’eccesso, tipici appunto della Romagna. Personaggi radicati nella terra, fonte di lavoro e di sostentamento, ma che potrebbero anche, all’improvviso, ‘mettersi a volare’. Una saga familiare tutta romagnola dove si intrecciano la piccola e la grande storia. È lui, Ernesto, che tiene le fila dei racconti, narrazioni familiari che vanno a dipanare la matassa intricata della sua gente. Nell’occasione il ristorante del Luana Beach propone un momento conviviale alle 19.30 al prezzo di 15 euro. Prenotazione obbligatoria: 0544-531156.