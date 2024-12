La ruota panoramica e gli eventi natalizi

Nei giorni scorsi è stata inaugurata, in piazzale dei Salinari, la ruota panoramica. Alta 22 metri, resterà operativa fino al 26 gennaio. Fino al 6 gennaio è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 22.30, il 31 dicembre fino a tarda notte e dal 7 al 26 gennaio nei giorni infrasettimanali dalle 15 alle 21 e sabato, domenica, i festivi e i prefestivi dalle 10.30 alle 22.30. La ruota panoramica si inserisce all’interno del vasto programma ’Illumina il Natale’, cartellone di eventi per celebrare le festività.

Ecco alcuni degli appuntamenti: oggi in corso Mazzini alle 18.30 festa anni 80/90 con dj set con Ugo Botticelli e Marco Soldati. Domani in piazza Garibaldi alle 16 spettacolo comico con Gibbo Davide Fontana (che si ripeterà alle 17.45 in viale Roma) e alle 18 musica dal vivo col duo The Grace. Domenica alle 16.15 in piazza Garibaldi c’è lo spettacolo di magia comica di Lidio con la D e alle 16 in viale Roma via al boogie. La grande pista del ghiaccio è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 23.

Divertimento assicurato anche a Milano Marittima, dove sul palco nella rotonda Primo Maggio (lato viale Gramsci) domenica dalle 16 si esibirà la comica Valentina Persia.