La ruspa a bordo vasca. Paura in piscina tra i bagnanti

"Una ruspa da cantiere invade l’area della piscina riservata alle attività ludiche natatorie mentre numerosi bambini giocavano in acqua, con l’operaio che manovra all’interno dell’area dove si svolgono le attività ludico ricreative". La denuncia, con tanto di video, è stata fatta dalla lista civica Ravenna al Centro, che chiede spiegazioni al sindaco Barattoni. L’episodio è accaduto mercoledì mattina alla piscina ’Gambi’, di proprietà comunale e gestita da inizio maggio da Coopernuoto di Reggio Emilia. L’episodio in questione, continua la nota dei civici, è avvenuto "in beffa a tutte le raccomandazioni sulla sicurezza dei cantieri, e sulla sicurezza dell’impianto sportivo. Ora non si può più stare tranquilli nemmeno in piscina, luogo chiuso e recintato dove i genitori mandano i propri figli a trascorrere un periodo di svago e che non debbono pensare ad un rischio così grave che possa interferire con i propri cari. La questione sembra quasi un filmato da Paperissima, ma purtroppo questo non lo è. E’ invece pura realtà. Ci chiediamo se qualcuno aprirà delle indagini per capire come mai all’interno della piscina possa aggirarsi indisturbatamente un mezzo cingolato tra la folla dei bagnanti". A proposito di Coopernuoto "fin dall’inizio ci eravamo accorti della discutibile nuova gestione". Rincara la dose Veronica Verlicchi (La Pigna). "Chiediamo con forza che vengano avviate indagini immediate e approfondite per accertare le responsabilità e che vengano adottate misure urgenti e incisive per garantire che simili episodi non si ripetano mai più. Non è accettabile che la realizzazione di un nuovo impianto metta a rischio l’incolumità pubblica".

Gianluca Gualdi di Coopernuoto a nome della società chiede "scusa all’utenza e alla cittadinanza dello spiacevole evento e del disturbo arrecato. Il lavoro era stato previsto che fosse eseguito a impianto fermo ma purtroppo per una serie di disguidi non voluti ma di cui ci assumiamo la responsabilità la manutenzione è avvenuta a impianto aperto. Sicuramente questo non avrà a ripetersi. In merito alla situazione dell’impianto abbiamo trovato al nostro ingresso nella gestione una situazione manutentiva disastrosa a cui giornalmente stiamo lavorando in costante interlocuzione con l’amministrazione comunale che è informata delle problematiche importanti che stiamo gestendo completamente a nostre spese".