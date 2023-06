La Sabri e Pika e SPace Family incontrano i fans

Youtuber, tiktoker, content creator: saranno loro i protagonisti dell’estate lungo il litorale adriatico, attraverso una serie di appuntamenti ed eventi diffusi dedicati alla Generazione Z e Alpha. L’evento #pinarella rientra nella rassegna #romagnawow. Oggi, alle 21 in piazzale Moneta e ad ingresso gratuito, sarà protagonista il Live Show + Meet&Greet con LaSabri e Pika + SPace Family, le due coppie più famose di Youtube in un evento unico. Per la prima volta le due coppie amatissime da milioni di follower si confronteranno sul palco coi fan.