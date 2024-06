La saga da record al Cinedream. Il boom di ’Operazione spie’

Con circa 1.700 biglietti già prenotati, si prospetta come un evento per Faenza l’arrivo dei ’Me contro Te’ al Cinedream domani mattina a partire dalle 10. Per l’occasione Luì e Sofì saluteranno il pubblico in sala, prima di ciascuna delle sei proiezioni del film ‘Operazione spie’, in programma dalle 10 fino alle 11.40 nelle diverse sale. Inizialmente era prevista una sola proiezione, ma via via ne sono state aggiunte altre per soddisfare tutte le richieste. Al momento c’è ancora qualche posto disponibile solo per lo spettacolo delle 11.40. ‘Operazione spie’ rappresenta la fine della saga dopo dieci anni di successi, la sesta pellicola degli idoli dei più giovani, Sofì alias Sofia Scalia, e Luì, ossia Luigi Calagna, che vantano un canale YouTube seguito da quasi 7 milioni di iscritti, ma anche serie tv, concerti, libri e compilation.

In questa nuova pellicola, propongono un viaggio indietro nel tempo, nei mitici anni Novanta, trattando anche il tema del bullismo, delle fake news e della forza dei media. Nel film, diretto da Gianluca Leuzzi, il protagonista è alle prese con una grande minaccia che disturba l’equilibrio del pianeta: l’alleanza dei malvagi. Il Signor S., Perfidia, Viperiana e Serpe si sono riuniti e hanno soggiogato il mondo intero, convincendo tutti che Luì e Sofì siano dei cattivissimi criminali. Non solo, come se questo non fosse già di per sé terribile, l’alleanza dei malvagi ha convinto l’umanità che sono loro i buoni, nonché gli unici a poter salvare il mondo dalla crudele cattiveria dei Me Contro Te.

Secondo quanto dichiarato dai protagonisti, si tratterebbe dell’ultimo episodio della loro saga kids da record. "Volevamo dare una fine alla storia iniziata con ‘La vendetta del Signor S. – raccontano Sofia e Luigi –. Questo è lo scontro finale e anche la chiusura di un cerchio, con tutti i personaggi della saga riuniti. Per la prima volta, poi, il pubblico ci vedrà in scenari ‘reali’ e non fantasy come poteva essere la giungla o la Transilvania, dal centro commerciale ai corridoi di una scuola dove abbiamo girato mentre i ragazzi stavano realmente studiando". La coppia, insieme nella vita da ben prima del web e promessi sposi, svela il segreto del successo. "Essere noi stessi – dicono –. Quando abbiamo debuttato ci siamo detti: se tra un anno non arriviamo a 10mila iscritti al canale, smettiamo. Erano 300mila. La musica è sempre stata la nostra passione. Per festeggiare i primi 10 anni, abbiamo organizzato un tour nei palazzetti che non vediamo l’ora di riprendere il prossimo anno".

Roberta Bezzi