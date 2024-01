La Sagra del Buongustaio anche in inverno

La Sagra del Buongustaio raddoppia gli appuntamenti: e così oltre alla tradizionale edizione estiva quest’anno si terrà un ‘Buongustaio’ di tre giorni anche durante il lungo weekend dell’Epifania. Una delle prime novità che attendono il 2024 infatti sarà la prima edizione invernale della kermesse gastronomica ‘made in Reda’: "Si tratta di un esperimento – annuncia Daniele Tassinari, tra gli organizzatori del Buongustaio –, quest’anno abbiamo pensato di organizzare l’edizione invernale in coda al periodo natalizio al fine di coinvolgere e movimentare il centro di Reda". L’evento si svolgerà il 5, 6 e 7 gennaio nei locali della sala polivalente di via Birandola. "Il circolo una volta era una pizzeria – prosegue Tassinari –, sarà riaperto per l’occasione e utilizzato appositamente con la sala ristorazione. Abbiamo già preparato i coperti, potremo ospitare fino a 250 persone per ogni turno".

Il menù, alla carta, includerà le prelibatezze tipiche romagnole che hanno fatto la storia della Sagra del Buongustaio: i primi al matterello, la polenta, i secondi di carne, i contorni e la zuppa inglese, "una selezione di piatti della festa estiva perchè la cucina ha ovviamente dimensioni ridotte rispetto a quella allestita in estate". Complessivamente saranno cinque i servizi pasto previsti: due pranzi (6 e 7 gennaio dalle 11.45 alle 13.20 e dalle 13.30 in avanti), e tre cene (5, 6, 7 gennaio dalle 18.30 alle 20.30 e dalle 20.45 a oltranza). Anche i volontari saranno numericamente di meno rispetto alla sagra estiva: "Di solito ci attestiamo sui 200 volontari – specifica l’organizzatore –, per l’edizione invernale invece prevediamo di essere una cinquantina. Anche perchè vorremmo provare a coinvolgere altre persone e in particolare i volontari che in estate non ci riescono a dare una mano".

Non ci sarà l’intrattenimento musicale dal vivo ma a colorare comunque la festa non mancheranno le bancarelle dei mercatini e la pesca della fortuna con relativi premi. Non ci sarà una vera e propria programmazione artistica ma il 7 gennaio dalle 15 ad allietare il Buongustaio invernale ci penserà lo spettacolo itinerante della compagnia ‘Giorgio e le Magiche Fruste’. Esclusivamente nel giorno dell’Epifania alle 16 è atteso l’arrivo della Befana per i bambini, mentre dalla mattina e fino alla sera si potranno utilizzare i giochi in legno con gli specifici laboratori. Per pranzare o cenare è obbligatoria la prenotazione al numero 338 7241461 (preferibilmente su whatsapp).