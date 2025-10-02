La Sagra del vino tipico romagnolo. Al via questa sera a Cotignola

Prende il via questa sera la 63esima ‘Sagra del vino tipico romagnolo’, classica festa che caratterizza l’autunno cotignolese. L’evento è in programma fino a domenica nel centro cittadino. Protagonisti della festa il vino e le tipicità gastronomiche, attorno ai quali ruotano spettacoli, concerti, mostre, laboratori per bambini, mercatini. Lo stand gastronomico ‘La ca’ di mèt’ apre ogni sera alle 19 (la domenica anche a pranzo) e propone piatti tradizionali e, tra i dolci, i tradizionali e quasi introvabili sabadoni e sugali. Ogni sera alle 21 piazza Vittorio Emanuele II ospiterà uno spettacolo a ingresso gratuito. Questa sera ci sarà lo spettacolo ‘Stargate Video Music’ con il vj Jean Claude. Domani concerto dei Basterdjazz. Sabato il pomeriggio in piazza e in corso Sforza sarà tutto per i più piccoli, con il mercatino, i giochi in legno, momenti di animazione. Alle 16, alla scuola ‘Arti e Mestieri’ di via Cairoli, laboratorio gratuito sulla cartapesta per bambini. Alla chiesa del Pio Suffragio partirà invece, alle 10, la Tornata del Tribunato di Romagna, dedicata a ‘Nel fluire della Storia: la Romagna nel tempo’. Alle 21, in piazza, i Flints. Molto ricco il programma di domenica che, alle 10, prevede il Trekking urbano con visita guidata ai luoghi della memoria, la processione, il brunch contadino, il corso di uncinetto, i giochi di legno, i canti e i balli con i Malardot, i carri agricoli, le fruste della Banda del Passatore e l’attesa pigiatura a piedi nudi.

Matteo Bondi