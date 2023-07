La sagra dello strozzaprete: Savio si mobilita

Savio è in fermento: da sabato 8 a domenica 16 luglio torna per il 15° anno la ‘Sagra dello Strozzaprete’. Un modo per festeggiare, soprattutto a Savio di Cervia, frazione tra le più colpite dall’alluvione. Il programma 2023, in calendario nella tensostruttura di via Tamigi 11 a Savio, è ricchissimo. Così come al completo è la squadra di adulti e ragazzi che fanno parte del team di volontari senza i quali la sagra non si potrebbe svolgere. E ogni sera l’offerta libera all’ingresso verrà devoluta ad un’associazione del territorio. Serata speciale, invece, quella inaugurale dell’8 luglio che sarà dedicata alle famiglie che hanno subito danno immediati e a medio tempo dall’alluvione. "L’intero incasso della serata di sabato 8 luglio sarà interamente devoluto alle famiglie alluvionate di Savio – spiega il presidente di Proloco Savio Fabio Fabbri –. Alcuni, ad esempio, avevano già un mutuo dopo avere acquistato casa e adesso ne dovranno accenderne un altro per sistemarla. Quest’anno, dato che fortunatamente siamo all’ultima rata con la quale terminiamo di pagare la tensostruttura, abbiamo deciso di contribuire aiutando la comunità.

L’intero incasso della serata dell’8 luglio sarà versato nel conto corrente dedicato alle famiglie di Savio di Cervia. Chiunque voglia può contribuire alla raccolta fondi ‘Quando il cuore chiama’ dedicato alle famiglie di Savio che hanno subito danni dall’alluvione tramite il conto intestato a Parrocchia San Severo in Savio, codice Iban IT39K0854213113000000731570 Banca BCC. Nelle altre serate devolveremo a diverse associazioni l’offerta libera all’ingresso. Ci sono oltre 120 volontari, tanti di questi sono giovani che non vedono l’ora di iniziare. Le nostre azdore sono già all’opera da tempo e sono pronte per questa edizione". La sagra è organizzata dalla Proloco di Savio ma tutto il paese partecipa. Il menu sarà quello tradizionale con lo strozzaprete più classico e poi con condimenti come amatriciana e sugo di pesce. Non mancheranno i cappelletti, una tradizione della Romagna, e la carne. Lo scorso anno erano stati serviti 9.000 piatti mentre il piatto più richiesto era stato il ‘tris di strozzapreti di terra’. Giunta alla 15° edizione, negli ultimi 5 anni la sagra ha quasi raddoppiato i numeri ottenendo un successo inaspettato con persone anche da Modena e Bologna. Ma ormai anche i turisti hanno imparato a conoscerla. I prezzi sono invariati. Intanto, tutta Savio si sta preparando per la nuova edizione di una festa che unisce la comunità.

Ilaria Bedeschi