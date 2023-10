La sala dei Mosaici diventa ’Valentino’

Si chiama Valentino, un nome che svela le passioni di chi ha dato vita a questa nuova avventura in un luogo particolare come la sala dei Mosaici nel Palazzo del Mutilato di piazza Kennedy. Si tratta di Piero Cattani e Rossana Costantino, entrambi provenienti dal mondo della moda che, insieme all’imprenditore Maurizio Bucci, hanno ideato ‘Valentino, american bar & ristorante’. "Per il nome – spiega Cattani – ci siamo ispirati al grande stilista Valentino, che amiamo tantissimo, sia io che mia moglie Rossana, al punto da aver dedicato al suo celebre rosso un piatto del menù, e all’attore Rodolfo Valentino che rimanda all’epoca storica di costruzione della sala e del palazzo e che rappresenta l’italianità celebre in tutto il mondo". Un’avventura dunque, ma anche una sfida, perché la sala, celebre per le sue decorazioni musive della prima metà del Novecento, è elegante, suggestiva, ma anche austera. "Il luogo è bellissimo – prosegue Cattani–- , ma bisognava intervenire per renderlo più caldo e accogliente, ed è in questo senso che abbiamo lavorato con l’architetto Massimo Magrini. Ci siamo ispirati come stile anche al Nord Europa e abbiamo pensato a una cucina creativa". In questo ristorante insomma convergono le precedenti esperienze lavorative di Piero Cattani, fondatore della storica emittente radiofonica Radio Zero, poi fotografo di moda, infine ancora creativo, ma questa volta in cucina, e della moglie Rossana Costantino, stylist. "Durante il Covid – racconta – io e Rossana abbiamo trascorso tantissimo tempo a cucinare, come molti altri credo. Abbiamo inventato, sperimentato e quando tutto è tornato alla normalità, abbiamo realizzato un ‘home restaurant’. L’anno scorso ogni sabato avevamo persone a cena. Così, dopo l’incontro con Maurizio Bucci, è nata l’idea del ristorante’. Valentino è aperto dal mercoledì alla domenica a cena, la musica non manca mai, di sottofondo durante la cena, più presente nei dopocena il venerdì e il sabato e poi c’è l’american bar.

"Per noi – conclude Cattani – Valentino vuole essere un luogo creativo, fuori dai canoni, senz’altro fashion. Ma soprattutto un luogo dove sentirsi bene e a proprio agio". Grande soddisfazione per questa nuova apertura esprime anche Maurizio Bucci, che nella Sala dei mosaici aveva aperto prima della pandemia una sala da tè e poi il ristorante Mille Lire. "Con l’arrivo del Covid – osserva – abbiamo pagato il fatto di essere al primo piano e, quindi, di non avere spazi all’aperto che, nel post pandemia hanno lavorato tantissimo. Adesso, con questo nuovo progetto, la sala torna ad essere un punto di riferimento per la città". I mosaici del salone sono opera di alcuni dei grandi maestri mosaicisti del Novecento: Renato Signorini, Werther Focaccia, Libera Musiani, Antonio Rocchi e Ines Morigi Berti che lavorarono su cartoni di Giovanni Majoli e Anton Giuseppe Santagata Lo stile guarda al modernismo di Sironi e Severino, all’arte cubista e futurista.

a.cor.