La Salina Camillone riapre dopo l’alluvione

Dal 13 giugno riapre al pubblico anche l’antica salina Camillone di Cervia. Dopo i pesanti danni causati dall’alluvione si cerca di tornare alla normalità. Lo si farà con una passeggiata storica fino all’antica salina, in cui il sale viene ancora raccolto a mano dai salinari con i metodi e gli strumenti di un tempo. Durante il percorso la guida spigherà e racconterà degli scavi del 2015 che hanno portato alla luce una salina romana del III secolo a.C., su come funzionavano a quei tempi le saline e sul sale che producevano e consumavano i romani. Dopo le tre escursioni in salina, organizzate dal Parco della Salina di Cervia, si aggiunge questa – segno di un graduale ritorno alla normalità. Piano piano l’acqua si sta abbassando e alcuni percorsi possono essere svolti in totale sicurezza. Ultima delle 144 salinette di produzione attive fino al 1959, quando il sistema di produzione divenne industriale e le salinette vennero accorpate in grandi vasche di evaporazione e di raccolta. Oggi la salina Camillone resta quale ultima originale salinetta, parte integrante di Museo del Sale di Cervia ed è lavorata a scopo dimostrativo per far conoscere il duro lavoro dei salinari. Il fondo può produrre dai 500 ai 2000 quintali di sale a stagione. Cosa che quest’anno non accadrà, dato che l’alluvione ha sciolto tutto il sale nonostante la raccolta fosse già iniziata e sarebbe dovuta terminare proprio alla fine del mese di maggio. Un luogo dove la produzione avviene infatti ancora come un tempo artigianalmente, con gli attrezzi in legno e le antiche procedure. I salinari durante le visite spiegano ai partecipanti il lavoro, ma danno anche indicazioni sulle particolari caratteristiche del sale cervese, detto ‘sale dolce, in quanto privo dei sali amari che, per il clima e per la raccolta giornaliera, non riescono a depositare. Resta sempre una esperienza unica quella della visita alla salina Camillone, merito del lavoro degli instancabili volontari – ex salinari o figli di salinari – che fanno parte del Gruppo Civiltà Salinare - i quali non hanno nessuna intenzione di vedere andare perse le tradizioni identitarie come quella della produzione e della raccolta del sale

Riaperta anche la strada che attraversa le saline, all’interno dell’oasi naturalistica la situazione va lentamente migliorando anche se servirà tempo per un recupero completo. Diverse le raccolte fondi che si stanno direzionando proprio per questa parte della città identitaria – nella quale sono conservate le tradizioni – ma anche di rilevanza turistica. Infatti, proprio il comparto saline, è oggetto di alcuni importanti interventi finanziati dal PNRR. Il progetto di valorizzazione – al momento sospeso a causa dell’alluvione – lo si ritiene un volano per l’offerta turistica complessiva della città.

Ilaria Bedeschi