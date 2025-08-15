La Salina non demorde: "Non sarà un anno record"

Il Parco della Salina di Cervia è tornato finalmente a respirare aria di normalità e lavoro in seguito ai disastri climatici del 2023 che hanno distrutto mesi e mesi di fatica. L’alluvione ha vanificato il lavoro svolto fino a quel periodo creando problematiche economiche che si sono protratte fino a poche settimane fa, data l’impossibilità di coltivare e vendere i prodotti. Ora, però, con fatica e pazienza, si intravede la luce in fondo al tunnel, nonostante le continue incertezze atmosferiche: "Il lavoro del 2025 della campagna salifera sconta l’effetto negativo dei cambiamenti climatici, le precipitazioni sempre molto abbondanti hanno notevolmente diluito l’acqua costringendoci più volte alla ripartenza. Le precipitazioni influiscono molto sulla quantità della raccolta, questa estate è stata pessima sotto questo aspetto. Di giorno sfruttiamo l’irraggiamento solare ma le ore di luce sono sempre meno. Non sarà uno di quegli anni da raccolta da record", analizza il presidente del Parco della Salina Giuseppe Pomicetti.

"La ripresa è stata assai difficoltosa, l’alluvione ci ha distrutto tutto, dai reparti produttivi alle officine, dagli uffici agli automezzi ma soprattutto ha sciolto 150.000 quintali di sale in aia e tutto il confezionato sino a 1,70 metri di altezza. Abbiamo ancora la strada in salita ma ora, con qualche marcia in più, vediamo la linea di arrivo". L’instabilità meteorologica non offusca però la soddisfazione per il ritorno alla vendita del sale dopo due anni di arresto forzato. "Le vendite del sale dolce sono riprese a luglio – prosegue Pomicetti – e la maggioranza dei nostri clienti ha accolto con grande entusiasmo il ritorno del nostro sale. Le cessioni sono tante, diciamo che ciò che ora impacchettiamo è già venduto". Una ripartenza resa possibile anche dai contributi economici arrivati. "I fondi istituzionali sono stati sufficienti per far ripartire l’aspetto ambientale e produttivo. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato affinché si potesse raggiungere questo risultato. I fondi dei privati sono stati fondamentali per l’ordinaria amministrazione della Salina, due anni senza fatturare difficilmente si sarebbero superati senza questi aiuti".

Per tornare ai grandi numeri di prima serve ancora del tempo, ma è necessario individuare un obiettivo alla volta. "Il primo è rimettere in sesto tutto il nostro comparto, molti lavori sono già stati eseguiti, mi riferisco all’aspetto ambientale e, in parte, produttivo. Altri sono in via di partenza ed altri ancora si eseguiranno quando troveremo le risorse". In seguito, il Parco della Salina si potrà concentrare su innovazioni più ambiziose, da portare avanti insieme all’amministrazione comunale di Cervia, uno dei soci della società. "I progetti in cantiere sono diversi, tra i più importanti direi quello di dotare la Salina di un impianto fotovoltaico avveniristico e senza impatti sull’ecosistema ma bensì un ritorno di risorse per la sua tutela e di impianti per dissalare l’acqua". Nonostante le incognite climatiche, Pomicetti preferisce guardare al futuro con ottimismo: "Non abbiamo mai mollato ed ora siamo fieri di essere ripartiti mettendocela tutta affinché Cervia possa continuare ad essere orgogliosa della propria Salina".

Jacopo Ceroni