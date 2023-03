La sanità pubblica soffre, quella privata cresce

Turni massacranti retribuzioni a volte inadeguate e condizioni di lavoro disastrate non rendono attrattivo per tanti medici lavorare nella sanità pubblica e questo sembra spiegare almeno in parte il precipitare dell’ospedale di Ravenna nella classifica degli ospedali in particolare della Romagna. Si parla di scelte politiche forse sbagliate operate dagli amministratori anche regionali e di tagli al Servizio Sanitario Nazionale più o meno operati da tutte le varie forze politiche che negli anni si sono succedute al governo del Paese. Mi domando se i tagli alla sanità pubblica spiegano anche il prosperare di quella privata convenzionata.

A Cotignola il gruppo Villa Maria Cecilia sta quadruplicando le dimensioni della vecchia sede. Come si spiega questo contrasto? Solo con la migliore capacità e professionalità presumibilmente espressa dai professionisti che lavorano in questo settore dell’imprenditoria privata? Mi chiedo anche quale sia il ritorno alla collettività della sanità privata convenzionata. Cosa guadagniamo noi cittadini, dal fatto di essere curati in un ospedale privato convenzionato invece che in una struttura pubblica? Parlo in generale, ovviamente, non di singoli casi individuali in cui mille variabili sono in gioco. Quale utilità pubblica cioè deriva alla collettività ed alla società dalla sempre maggiore importanza dell’imprenditoria privata sanitaria convenzionata col settore pubblico?

Lidiano Cassani