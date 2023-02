La sardina Santori alla cena per Schlein

Martedì alle 19.30, presso il circolo Calderoni - Ca’ Rossa (via delle Industrie) di Ravenna, si terrà una cena di autofinanziamento per sostenere la candidatura di Elly Schlein alle primarie del Partito Democratico del 26 febbraio. Sarà presente Mattia Santori, promotore del Movimento delle sardine e consigliere comunale del Partito Democratico di Bologna. Mattia Santori è consigliere comunale del Gruppo Pd a Bologna nel mandato amministrativo 2021-2026, con delega al turismo. Per partecipare occorre prenotarsi al 338-6759675 entro domani.