La sartoria sociale riaccende la vetrina in centro

‘Cervia social food’, il grande contenitore di attività fondate sull’economia circolare con l’obiettivo di aiutare le persone in difficoltà e creare circoli virtuosi dedicati a far apprendere nuove abilità, sta coinvolgendo diverse realtà del territorio legate al mondo del sociale e riscuotendo notevole successo anche tra gli imprenditori privati che non si mettono a disposizione quando c’è bisogno. Dopo l’apertura della libreria ‘Libridine’ all’interno di un locale in piazza Garibaldi, adesso un altro negozio sfitto da tre anni – in via Savonarola, nel centro di Cervia vicino al Duomo – dal primo febbraio tornerà ad accendersi con la sartoria sociale. In questo modo non si lascerà un locale vuoto e lo si riempirà con un’attività utile alla comunità. L’inaugurazione dovrebbe avvenire attorno ai giorni di Pasqua.

Si tratta di un luogo che servirà, prima di tutto, al recupero di abiti usati che verranno suddivisi in due categorie: una dedicata alle persone più bisognose e che hanno accesso all’Emporio solidale, un’altra sarà invece selezionata insieme a stoffe, scampoli, bottoni, cerniere, pizzi e campionari per la vera e propria sartoria creativa nella quale alcune sarte, dilettanti e professioniste, regaleranno un po’ del loro tempo per realizzare nuovi abiti con materiali che, altrimenti, andrebbero buttati. All’interno della nuova sartoria sociale, quindi, si venderanno a scopo benefico le nuove creazioni ma non solo. Come spiega Emma Derocchi, coordinatrice della Porta di comunità Scambiamenti e referente del gruppo tecnico della sartoria sociale, "la nostra idea è di fare corsi di cucito creativo sia per giovani che per adulti: quelli che abbiamo proposto negli scorsi mesi hanno inaspettatamente riscontrato un enorme successo. Si faranno riparazioni e si insegnerà a fare riparazioni a chi non può permettersi di pagare. In questo modo impareranno come fare grazie alle nostre sarte. Alcuni negozi e imprese ci hanno già chiesto di realizzare borse personalizzate e pensiamo anche di creare stoffe uniche grazie a disegni particolari. Il nostro obiettivo è fornire un servizio che, chi potrà, pagherà per sostenere il progetto. Ma in generale il nostro negozio avrà come obiettivo quello della cultura e della formazione. Nel frattempo abbiamo già ricevuto alcune donazioni per noi preziosissime come macchine da cucire, materiale vario e tagliacuci. Cerchiamo anche sarte e stiliste professioniste che vogliano dedicare un po’ del loro tempo libero al progetto".

In attesa dell’apertura, chi vuole può donare abiti usati, lasciandoli all’Emporio solidare in via Levico 23. A fine febbraio, infine, è prevista una nuova cena dedicata alla moda con una sfilata per raccogliere fondi. La rete attivata nel territorio di ‘Cervia Social Food’ è al momento composta da 23 tra cooperative, imprenditori, associazioni, organizzazione di volontariato, enti di formazione, associazioni di categoria e parrocchie e ha come capofila la cooperativa sociale San Vitale. Per ulteriori informazioni si può contattare il numero 334.3298097.

