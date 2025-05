La scadenza è vicina: il 12 maggio

La fine del concorso del miglior barista del Resto del Carlino di Ravenna è vicina e la sfida è aperta. Sono validi solo i tagliandi che arriveranno in redazione entro le 12 del 12 maggio: ciò significa che eventuali coupon spediti prima della data ma che saranno consegnati oltre il 12 maggio alle 12 non verranno presi in considerazione.

Vista la necessità di chiudere la classifica per stabilire un vincitore e programmare le premiazioni e considerati i ritardi di Poste Italiane, che solo ieri ha consegnato numerose buste alcune delle quali datate addirittura 23 aprile, invitiamo i lettori a tenere conto della scadenza ed eventualmente organizzarsi per consegnare i tagliandi a mano alla redazione, in via Salara 40 a Ravenna. La data sul timbro postale non è infatti sempre leggibile, motivo per cui diventerebbe un criterio difficile da prendere in considerazione.

I premi. Confcommercio Ravenna sosterrà le spese per le targhe per i primi tre classificati, Granonero offrirà cene e caffè. Il Resto del Carlino, invece, mette in palio uno smartwatch.