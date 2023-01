La scena artistica ravennate degli anni ’70 raccontata da Cerritelli

È in programma oggi alle 17.30 l’ultimo incontro del ciclo di lezioni-conferenze organizzato dal professor Marcello Landi. L’appuntamento, aperto al pubblico, si terrà nell’Aula Magna della Casa Matha in piazza A. Costa 3. Saranno presenti il critico d’arte Claudio Cerritelli e il fotografo Enzo Pezzi. L’incontro, dal titolo: ’Ravenna, Bologna, Graz: anni ’70-’80’, tratterà della vivace stagione artistica che in quegli anni interessò l’ambiente ravennate. La conferenza si potrà seguire anche in streaming sul canale Youtube della Casa Matha. Cerritelli si è laureato in Storia di Arte Moderna all’Università di Bologna dove si è anche perfezionato in Storia dell’Arte Contemporanea. Dal 1986 è titolare della cattedra di Storia dell’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna. Dal 1993 dirige la rivista di critica e teoria delle arti Nuova Meta. Pezzi, dopo essersi diplomato al Liceo Artistico di Ravenna si perfeziona a Urbino, ha coordinato i corsi di mosaico della Scuola Bottega del Mosaico.