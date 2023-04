"La scolaresca in gita ha devastato la camera

Si è trasformata in un incubo per l’albergatrice che li ha accolti la gita scolastica di quarantacinque studenti belgi a Riolo Terme. L’istituto presso cui studiano i ragazzi – sedicenni originari della provincia belga del Lussemburgo, nella parte francofona nel sud del paese – aveva scelto l’hotel Antico Borgo di Riolo Terme, nel pieno centro storico del paese, molto apprezzato dai viaggiatori amanti del wellness ma anche dagli sportivi, come luogo di soggiorno per il gruppo di studenti, rimasto lì da domenica 26 a mercoledì 29 marzo.

Quattro giorni durante i quali i trenta studenti e le quindici studentesse hanno visitato Ravenna, Ferrara e un’azienda di produzioni alimentari dei dintorni. "Nelle ore serali e notturne, invece, molti di loro hanno abbandonato qualunque freno inibitore", lamenta Laura Casera, titolare dell’hotel. Alla partenza degli studenti, mercoledì scorso, è cominciata la conta dei danni: "abbiamo trovato rotte una porta e una scrivania. Una poltrona-letto si presentava letteralmente distrutta, mentre un minifrigo è stato addirittura sbancato dall’armadietto che lo ospitava". Nelle camere non sono state rinvenute bottiglie d’alcol, mentre erano invece numerosi i mozziconi di sigaretta: impossibile stabilire ora se originariamente queste contenessero solo tabacco o anche altro. La situazione sin da subito era parsa essere sfuggita di mano ai quattro insegnanti che accompagnavano gli studenti. Il compito di richiamare i ragazzi alle maniere civili è toccato alla stessa Laura Casera: l’aver chiesto ai giovanissimi di tenere un comportamento più civile le è però immediatamente costato la minaccia di essere diffamata sul web. Intimidazione che non ha tardato a concretizzarsi: su TripAdvisor, una delle molte giungle digitali dove il bullismo viaggia spesso impunito, sono infatti comparse due recensioni, una in francese e l’altra in inglese, entrambe pubblicate da persone che raccontavano di avere soggiornato all’hotel in stanze adibite per gruppi di cinque individui (come normalmente accade in occasione dell’arrivo di scolaresche). I due, che si celano dietro pseudonimi, e risultano entrambi alla loro prima recensione sul sito, si sono spinti fino ad accusare l’hotel – il quale in base alle precedenti recensioni gode di quattro stelle su cinque – con violente critiche circa lo stato delle camere o dei bagni, delle quali però non hanno fornito alcuna documentazione fotografica".

Una precedente recensione, anch’essa condita di considerazioni volgarissime, era stata rimossa grazie all’intercessione di uno dei docenti belgi, i quali si erano anche scusati con Laura Casera per quanto accaduto. Le altre due recensioni risultano però ancora ben visibili; un atto di vera e propria violenza digitale davanti al quale la titolare dell’hotel ha deciso di reagire: "ci stiamo già muovendo con gli avvocati per sporgere denuncia, innanzitutto per i danni riportati, ed eventualmente anche per le minacce subite", spiega Laura Casera. "Ci siamo anche già rivolti ai tour operator con cui collaboriamo, e abbiamo fatto sapere loro che non siamo più disposti ad accogliere scolaresche. Mi rendo conto che per gli studenti la gita d’istruzione rappresenta uno dei momenti più importanti del percorso scolastico sotto il profilo formativo e della vita sociale. Chiudere le porte ai giovanissimi è un qualcosa che facciamo con rammarico, credetemi. Ma questa violenza, quest’impunità, ci mettono con le spalle al muro".

Filippo Donati