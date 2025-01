La scomparsa di De Stefani

Si è spento ieri mattina Stelvio De Stefani, uno degli ultimi monumenti dell’imprenditoria ravennate, capace di trasformare l’officina di biciclette aperta dal padre nel 1910 in un’impresa a quattro ruote che oggi si estende in tutta la Romagna. De Stefani aveva 100 anni e fino a pochi mesi fa andava regolarmente nella sede della sua concessionaria. Laureato in Giurisprudenza a Bologna nel 1947, a 23 anni entrò nell’attività di famiglia. La bottega era quella di palazzo Trincossi, in piazza dell’Aquila, dove il padre Evaristo si era trasferito nel 1930 per vendere i veicoli commerciali col marchio OM. Nel 1945, il salto di qualità con l’acquisizione del mandato per la vendita della Lambretta. L’altro passaggio fondamentale fu l’acquisizione del marchio Mercedes-Benz, nel 1985.