La scoperta della matrice tipografica. Raffigura il Ponte delle Grazie

Il vecchio Ponte delle Torri di epoca medievale spunta fuori da un cliché tipografico ritrovato fortunosamente da un faentino. A fare la piccola scoperta è stato Paolo Campana, da sempre nel mondo della tipografia e che per passione da anni si dedica alla ricerca storica della città. Campana, nelle scorse settimane, tra tanti oggetti ammassati in un vecchio deposito, ha trovato una matrice tipografica tonda, di circa venti centimetri di diametro, probabilmente risalente alla prima metà del secolo scorso di cui non si aveva alcuna notizia e apparentemente inedita. Una scoperta che sottolinea ancora una volta quanto Faenza, sul fronte dell’arte tipografica, annoveri una lunga storia basti pensare che, proprio nella nostra città, vide la luce nel 1476, prima città in Romagna, un testo a stampa: una grammatica latina destinata alle scuole, probabilmente commissionata dalla famiglia dei Manfredi. Nei secoli le tipografie attive in città divennero numerose e dai loro torchi presero ad uscire edizioni di pregio ma anche riviste e periodici rimasti celebri come La Piè, con le splendide xilografie di artisti come Nonni e Malmerendi, testi di anatomia veterinaria o di agraria per le facoltà universitarie o ancora giornali storici come Il Socialista e Il Piccolo, mentre in città ben più grandi le tipografie si contavano in poche unità.

Il ritrovamento della matrice con la veduta del vecchio Ponte delle Torri che oggi prende il nome "delle Grazie", riporta alla memoria la storia del manufatto che unisce, scavalcando il fiume Lamone, il centro di Faenza con lo storico Borgo Durbecco, sempre legato la sua esistenza alle frequenti alluvioni. Ricostruendo brevemente la storia del ponte che dava continuità all’asse viario della vecchia via Emilia che attraversava Faenza, il ponte romano sul Lamone, crollato a metà del Duecento, fu ricostruito, tra il 1236 e 1313, durante la Signoria dei Manfredi nella prima metà del Trecento e fu chiamato Ponte delle Torri per le sue fortificazioni, per l’appunto due torri a pianta rettangolare. Nel 1842 una piena eccezionale segnò la fine per lo storico ponte, sostituito una ventina di anni da un ponte di ferro rimasto in piedi fino al 1944 quando l’esercito nazista, in ritirata dalla città, per rallentare gli Alleati lo fece saltare. Il resto è poi storia recente, prima il collegamento fu sostituito da un altro ponte di ferro fino ad arrivare al Ponte delle Grazie inaugurato nel 1951; le alluvioni del 2023 hanno poi fatto la nuova storia del Ponte. La matrice in magnesio raffigurante il Ponte delle Torri, appena recuperata è stata affidata a Damiano Bandini, titolare della Vecchia Stamperia, altro grande esperto faentino di tipografia, esercitata nella sua bottega esclusivamente con macchinari di inizio Novecento, per verificarne l’integrità e la possibilità di tornare sotto al torchio. "Confrontando il disegno inciso nel cliché – spiega Paolo Campana –, con una delle famose stampe dell’incisore Bernardo Rosaspina, dal disegno di Ricciardelli, pare evidente che l’incisione ne ricalchi uno scorcio". "Il disegno – dice invece Bandini– è contornato da figure floreali e cesti con frutta che richiama un periodo Liberty con una grande sigla in alto sulla sinistra che riporta le lettere maiuscole F e D arricchite da un nastro e alcune medaglie".

Ci sono poi delle ipotesi sulla possibile origine del cliché. "Questo – continua Campana –, potrebbe essere stato commissionato da un privato per essere conservato in casa, ipotesi supportata dal fatto che l’elemento tipografico era all’interno di una cornice antica; le indagini sulle origini continuano ma è quasi certo che la stampa sia, almeno per il momento inedita, ciò non utilizzata per pubblicazioni conosciute". Dopo diverse prove di stampa nella tipografia di Bandini realizzate su carta pregiata con una percentuale di cotone, il cliché e le stampe verranno rese pubbliche nel corso della presentazione del volume ‘L’acqua sopra i ponti’, storia delle alluvioni a Faenza, di Stefano Saviotti e Miro Gamberini, giovedì 13 giugno alla Biblioteca Manfrediana di Faenza.