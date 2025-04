La scrittrice Deborah Gambetta candidata per il prestigioso premio Strega

La scrittrice Deborah Gambetta, che è cresciuta e vive a Massa Lombarda, è tra i dodici autori che si aggiudicheranno l’ambito Premio Strega. Gambetta è candidata grazie al libro ’Incompletezza. Una storia di Kurt Gödel’ (edito da Ponte alle Grazie), proposto da Claudia Durastanti.

Il Premio Strega dal 1947 è il più prestigioso premio letterario italiano, assegnato annualmente a un libro di narrativa scritto in italiano e pubblicato in Italia tra il 1° marzo dell’anno precedente e il 28 febbraio dell’anno in corso. È assegnato tramite un sistema di votazione complesso che coinvolge un ampio corpo di giurati che comprende scrittori, giornalisti, critici letterari, intellettuali ed ex vincitori del premio.

Gambetta è nata a Torino il 16 luglio 1970, ma vive a Massa Lombarda. Ha pubblicato vari racconti per antologie e diversi romanzi. Nel 1998 ’Viaggio di maturità’ (EL, Frontiere), nel 2003 ’La colpa’ (Rizzoli) e molto altro. Nel libro in gara il pensiero del matematico Kurt Gödel rappresenta l’innesco di una vita nuova, l’iniziazione a un universo misterioso e fantastico.