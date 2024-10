La scrittrice Federica Manzon alla Classense

Oggi alle 17.30 la scrittrice Federica Manzon (nella foto) sarà in biblioteca Classense insieme a Matteo Cavezzali per la rassegna ’Il Tempo Ritrovato’. Manzon è stata di recente premiata con il premio Campiello 2024 per il romanzo ’Alma’ (Feltrinelli), in cui l’autrice scrive un romanzo dove l’identità, la memoria e la storia – personale, familiare, dei Paesi – si cercano e si sfuggono continuamente, facendo di Trieste un punto di vista da cui guardare i nostri difficili tentativi di capire chi siamo e dov’è la nostra casa

La protagonista della storia è appunto Alma, scappata da Trieste per rifarsi una vita lontano. Dopo l’improvvisa scomparsa del padre, Alma ritorna nella ’sua’ Trieste, in un viaggio durato tre giorni.

A Trieste, Alma incontra Vili, figlio di due intellettuali di Belgrado amici di suo padre, che da un giorno all’altro è entrato nella sua vita cancellando definitivamente l’Austriaungheria. Ma Vili è l’ultima persona che Alma vorrebbe rivedere.