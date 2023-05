La scrittrice Lattanzi al teatro comunale in dialogo coi lettori

Appuntamento domani alle 18, nel teatro ’Walter Chiari’, con la scrittrice Antonella Lattanzi. Lattanzi, che ha da poco pubblicato per Einaudi il romanzo ’Cose che non si raccontano’, dialogherà con lettrici e lettori di libri, scritture e letture (più o meno condivise). La festa dei Gruppi di Lettura sarà anche per i ragazzi: alle 15.30 alla Biblioteca - Officina creativa Holden di Ravenna i giovani lettori si daranno appuntamento per ’Un libro in testa!’. La doppia iniziativa è uno dei frutti del Patto locale per la lettura sottoscritto il 15 marzo 2020 da tutti i Comuni della nostra Provincia, e quindi anche da quello di Cervia.