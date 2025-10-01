La scuola Damiano da salvare. Trasferimento delle classi esistenti: "Petizione senza risposte concrete"

Le cinque classi della Damiano che hanno iniziato quest’anno finiranno le medie in un’altra scuola, potrebbero essere trasferite in blocco. Questa, per ora, l’unica ‘concessione’ del Comune sul futuro del plesso di via Ghiselli e, più in generale, dell’intero istituto comprensivo San Pier Damiano. Lo ha detto ieri in consiglio comunale l’assessora alla scuola Francesca Impellizzeri, rispondendo a un question time di Falco Caponegro, consigliere di Fratelli d’Italia. Che, tra le altre cose, chiedeva appunto se l’Istituto comprensivo verrà smembrato nell’ottica di una nuova riorganizzazione o sarà solo la scuola media a cambiare indirizzo.

Ma su questo nessuna decisione è stata ancora presa. "Attualmente – ha spiegato a margine del consiglio comunale l’assessora Impellizzeri – stiamo ancora interloquendo con gli stakeholder interessati, ai quali presenteremo la nostra ipotesi, che è stata elaborata grazie al contributo e agli spunti condivisi". Dal canto suo, il consigliere Caponegro, definisce "fumosa e del tutto insoddisfacente" la risposta al question time, una risposta, come sottolinea, "volta a eludere i nodi centrali della vicenda". A nome del gruppo consiliare, aveva chiesto lumi sulla "reale motivazione della chiusura", in particolare su chi sia stato a decidere di non rinnovare il contratto, sulla continuità didattica, sulla salvaguardia delle classi e sul mantenimento dei docenti di riferimento. E ancora aveva chiesto informazioni sull’eventuale accorpamento di altri plessi, come Morelli e Mordani, e sui criteri secondo i quali l’Amministrazione decide "quali scuole salvare e quali sacrificare". Ad oggi, conclude Caponegro, "non vi è più alcuna certezza che l’istituto comprensivo Damiano continui ad esistere. Attendiamo di conoscere gli esiti della riunione programmata nei prossimi giorni tra amministrazione e dirigenza scolastica, ma se non arriveranno risposte concrete siamo pronti a proseguire la battaglia con una petizione popolare con contestuale raccolta firme".

La chiusura della scuola Damiano di via Ghiselli era stata annunciata un paio di settimane fa dall’Amministrazione. Nel 2027 scadrà il contratto d’affitto con l’istituto religioso proprietario dell’immobile e non sarà rinnovato. La notizia aveva creato un discreto trambusto e pochi giorni dopo il personale scolastico aveva scritto una lettera aperta al sindaco Alessandro Barattoni per chiedere al Comune di tornare sui suoi passi. Anche la dirigente, Barbara Calcagno, aveva espresso la sua ferma contrarietà non tanto al trasferimento, ma alla soppressione dell’istituto comprensivo. Tanto più che, aveva ricordato la dirigente, l’istituto comprensivo non aveva mai presentato criticità neanche dal punto di vista del numero di iscritti, né, proiezioni alla mano, questo problema si presenterà in futuro. La dirigente aveva proposto al Comune di trasferire la scuola media dal 2027 in attesa di realizzare un nuovo plesso sempre nella stessa zona della città.

Annamaria Corrado