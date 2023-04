La scuola di Barbiana Don Milani accoglieva tutti

“Cari ragazzi, questa lettera ha cinque parti. I ragazzi di prima media hanno preparato i primi due. I più grandi gli altri”. Inizia così la lettera scritta dai ragazzi della scuola di Barbiana ai ragazzi di Piadena il 1° novembre 1963. Ed è iniziata così la nostra conoscenza della scuola di don Milani, che abbiamo approfondito affrontando, durante l’anno scolastico, il tema del diritto all’istruzione.

La scuola di Barbiana non sembrava una scuola, sia per il modo d’insegnare, sia per “l’aspetto”: non c’erano i banchi, ma un solo tavolo, in cui si faceva lezione e si mangiava; quando era caldo poi si faceva lezione all’aperto. I ragazzi avevano età diverse e i più grandi insegnavano ai più piccoli; c’era un solo libro di testo, che gli alunni a turno leggevano e don Milani spiegava. Inoltre si andava a scuola tutto l’anno e non esistevano le vacanze. Chi aveva finito gli studi andava a fare esperienza anche all’estero per imparare nuove lingue. Questo dimostra l’importanza che don Milani attribuiva alla comunicazione e alla conoscenza delle lingue: “è solo la lingua che fa uguali” amava ripetere. Don Milani, infatti, oltre ad accogliere tutti i ragazzi che non avevano un’istruzione, li aiutava perché avessero un futuro migliore, che probabilmente sarebbe stato quello di coltivare i campi o pulire le stalle, facendo loro capire che “uguale” è solo chi sa esprimersi e comprendere le parole altrui. Atre sue frasi significative e strettamente collegate alla prima sono: “L’errore drammatico della scuola è quello di fare parti uguali tra disuguali” e “la scuola è come un ospedale, che cura i sani e respinge i malati”. Queste frasi si riferivano alla scuola statale di un tempo, che non aspettava chi aveva difficoltà o era rimasto più indietro; vogliono spiegare che tutti siamo diversi e abbiamo diverse capacità, ma tutti abbiamo il diritto di imparare e avere un futuro.

Don Milani a Barbiana accoglieva tutti, soprattutto i ragazzi poveri e quelli che venivano “bocciati” dalla scuola statale di Vicchio. La sua era un’idea di scuola intesa come “ascensore sociale”, nel senso che deve aiutare tutti gli alunni, senza fare la selezione tra chi può studiare e chi non può; tutti devono avere le stesse opportunità educative, nessuno deve essere lasciato indietro solo perché è povero o non ha le stesse possibilità di chi proviene invece da una famiglia benestante.

I ragazzi di Barbiana erano molto diversi dai ragazzi di paese, perché quelli di paese consideravano la scuola un sacrificio, le vacanze un diritto e non pensavano affatto che andare a scuola fosse un privilegio. I ragazzi di Barbiana, invece, che stavano a scuola dalle 8 di mattina alle 19.30, (alcuni erano stati obbligati a frequentarla, altri invece avevano convinto loro i genitori), con il tempo sono stati felici di andarci, si sono appassionati alla scuola e all’imparare. All’interno della scuola di Barbiana c’è ancora il cartello con il motto che don Lorenzo fece scrivere ai suoi alunni: I care, “mi interessa, mi sta a cuore”, che testimonia che a don Milani stavano a cuore tutti i suoi alunni e voleva portarli al successo formativo. E pensare che aveva iniziato con solo sei ragazzi.

Ludovica Albonetti

Classe II A

Scuola media ‘Oriani’

di Casola Valsenio

Prof.ssa Silvia Rossini