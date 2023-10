La scuola di Musica Sarti riparte grazie a Bmw

Un pianoforte infangato all’interno di un’aula che si trova al pian terreno della scuola di musica Sarti di Faenza. I muri in cartongesso presentano ancora ferite insanabili procurate dall’alluvione. Da quegli squarci filtra solo la luce esterna, quella artificiale non c’è. In antitesi agli spazi cupi e tetri si sentono note di strumenti musicali che riscaldano l’atmosfera. I sofisticati virtuosismi provengono infatti dal primo piano, in cui da ieri, prima fra tutti l’applauditissima esecuzione musicale al pianoforte di un giovane allievo della Sarti, sono ricominciati i corsi. Durante l’anno scolastico la scuola ospiterà le attività di 450 studenti e di 40 insegnanti per una sessantina di corsi. Una nota positiva, cui ne segue un’altra relativa ai fondi di cui la ‘Sarti’ potrà disporre. Ieri, per l’inaugurazione dell’anno scolastico, si è celebrata la ripartenza del presidio culturale cittadino situato all’interno dei Salesiani, alla presenza dei rappresentanti di alcuni soggetti benefattori che attraverso le loro erogazioni hanno consentito di rendere agibile la scuola comunale e di riacquistare gli strumenti musicali. Insieme al sindaco Massimo Isola, alla consigliera regionale Manuela Rontini, alla consigliera provinciale Maria Luisa Martinez, all’assessore Martina Laghi e al direttore della scuola Donato D’Antonio, c’erano anche Enrico Serpieri, capo dipartimento della coesione territoriale di Save the Children e Roberto Olivi, direttore relazioni istituzionali e comunicazione Bmw Italia. Grazie al sostegno di Bmw Group Italia, che ha donato 500mila euro in favore del progetto ‘Ritorno Com’E.R.o’ promosso da Save the Children è stato possibile finanziare i centri estivi dei comuni dell’Unione della Romagna Faentina (15 le realtà che ne hanno beneficiato), e l’attivazione di un intervento per minori con bisogni educativi speciali, e il ripristino della Sarti. "Un segnale importante di ripresa dopo l’alluvione – ha detto Olivi –. Siamo orgogliosi di aver supportato insieme a Save the Children questo progetto straordinario. La cultura e l’educazione dei giovani sono un asset strategico di Bmw Group da sempre, e noi come mercato italiano siamo all’avanguardia in tema di responsabilità sociale d’impresa". In attesa del via libera della Soprintendenza per il ripristino del pian terreno, a cui oltretutto concorreranno anche gli 800mila euro di donazioni provenienti dal concerto di solidarietà tenutosi in giugno al Campovolo, ai Salesiani nel frattempo è tornata la musica.

Damiano Ventura