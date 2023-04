"La scuola intitolata a Bartolotti, per la difesa della libertà"

A Maria Bartolotti è intitolata la nostra scuola. Il nome porta con sè l’immagine di una donna che ha dedicato la vita alla difesa dei diritti, della libertà e si è schierata a sostegno dell’istruzione. È un nome che rende il passato una risorsa preziosa per parlare di democrazia e dare forma al presente e al futuro. Su questo riflettiamo con la nipote, Tania Eviani.

Tania Eviani, cosa significa per lei avere come prozia Maria Bartolotti?

"Spesso dico di essere cresciuta a pane e partigiano, perchè tutta la famiglia di Maria è stata attiva nella lotta per la libertà. Ho scoperto di essere sua nipote fin da piccola, quando la nonna mi raccontava la sua storia; naturalmente sono orgogliosa di ciò che sono state Maria e le sue sorelle, ma è anche impegnativo tener viva una memoria così importante anche per la società odierna".

Come mai la nostra scuola porta il nome Maria Bartolotti?

"Quando si sceglie di destinare il nome di una scuola ad una persona significativa, solitamente si tratta di chi ha agito, durante la sua vita, per il bene dei bambini e della collettività. Maria incarna tutti questi requisiti. Una volta sposata, andò a vivere a Marina di Ravenna, dove si rese promotrice dell’apertura delle colonie estive per i bambini, in modo che anche quelli appartenenti a famiglie povere potessero godere di un periodo di vacanza. Lei fu sempre sostenitrice dei diritti dei bambini e li amava molto, anche se ebbe una sola figlia: Angela. Naturalmente la vita in colonia era un pò diversa da come forse potete immaginarla oggi: i bambini restavano lontani da casa per un periodo abbastanza lungo e certo non c’era il telefonino col quale comunicare con le famiglie. Maria da sempre sostenne l’importanza di un’istruzione diffusa e proprio qui, nel suo Paese natale, insieme con altre donne e con l’amica Sintina, si operò affinchè venisse aperta la scuola elementare che un tempo non era situata dove si trova ora. Il nome “ Maria Bartolotti”, è stato scelto e destinato negli anni novanta e la targa che porta il suo nome venne scoperta da mio fratello e da mia cugina che a quel tempo frequentavano la scuola. Chi si era dedicato alla lotta partigiana riceveva dallo Stato dei fondi per promuovere la cultura e diverse persone unirono i loro contributi anche per costruire il cinema teatro Garibaldi, che a lungo è stato per Savarna luogo di aggregazione e di proiezione di film di qualità".

Classe 5^A

Scuola primaria ‘Bartolotti’

di Savarna

Prof.ssa Donatella Tempioni