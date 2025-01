La scuola Mordani ricorda. Roberto Bachi, vittima della Shoah

La Cooperativa Emilia-Romagna Concerti anche quest’anno vuole ricordare le vittime della Shoah nella stagione Capire la Musica 2024/2025 ’Memoria Memorie: La Scuola Mordani per Roberto Bachi, un compagno di scuola’. Appuntamento lunedì alle 10 nella sala Corelli del teatro Alighieri. L’evento prevede testi, riflessioni, ricordi, canti legati alla tradizione ebraica, ma anche una riflessione contro ogni razzismo e guerra con un pensiero per Roberto Bachi, bambino ebreo deportato ad di Auschwitz, dove perse la vita. La manifestazione, alla quale parteciperanno il pianista Marco Pierfederici, il coro Libere Note (nella foto con Mattarella) diretto da Catia Gori e il Coro Giorgio Gaudenzi della scuola Mordani, è organizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Ravenna. Ingresso a un euro.