La scuola non può essere uguale al mondo del lavoro

Troppo spesso la scuola, l’università somigliano al mondo del lavoro e per questo diventano troppo competitive. Perché nell’immaginario comune lo scopo di entrambe deve essere uno solo, e cioè spianare la strada verso il successo lavorativo dei suoi studenti. Non che sia sbagliato, ma non può esserci solo quello. La scuola deve formare, rendere i ragazzi e le ragazze più forti, persone migliori, capaci di ragionare in maniera indipendente, di stimolare la loro capacità di elaborare un pensiero. Caratteristiche indispensabili nella vita di ognuno, a prescindere dalla strada che si sceglie. È come se scuola e università fossero diventate un perenne colloquio di lavoro, con lo spauracchio del fallimento sempre in agguato. Ma il fallimento non è un’opzione considerata, così chi non ha una scorza bella dura, rischia di soccombere, mentre la scuola dovrebbe insegnare anche e soprattutto a gestirlo il fallimento, a trasformarlo in una spinta a ripartire. I suicidi registrati in ambito universitario nel 2022, almeno tre, avranno avuto sicuramente radici più profonde e complesse, ma questa concezione così performativa non deve aver aiutato chi era in difficoltà. Non esiste solo una scuola di eccellenze e di ‘scaldabanchi’ che non hanno voglia di fare niente, nel mezzo ci sono tantissimi studenti normali che non dovrebbero vergognarsi di quello che sono.