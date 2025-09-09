La scuola per i più piccoli. A ottobre apre le porte il nido in via Canalazzo

Da 0 a 6 anni, il primo percorso verso la socialità in attesa della scuola dell’obbligo. E quest’anno sarà finalmente attivo anche il nuovo nido in via Canalazzo, realizzato con un investimento di 2,4 milioni di euro del Pnrr.

Sono 1.554 le domande che ha ricevuto il Comune di Ravenna per l’ingresso ai nidi comunali, ai privati convenzionali e alle scuole dell’infanzia comunali. In particolare le domande per i nidi comunali a gestione diretta sono state 690, per i nidi privati convenzionati 283 e infine 581 per le scuole dell’infanzia comunali. All’appello, nei dati forniti dal Comune di Ravenna, mancano le scuole dell’infanzia private convenzionate, che sono 14 sul territorio e sono tutte paritarie affiliate alla Fism, Federazione italiana scuole materne. Il dato comprende sia le domande accettate che quelle rimaste fuori, ovvero i bambini in lista d’attesa per un posto all’interno delle strutture.

Nel frattempo nei giorni scorsi il nuovo anno è partito per i piccoli della fascia 0-6 anni. Ai festeggiamenti del primo giorno ha preso parte anche la neoassessora a Scuola e Infanzia Francesca Impellizzeri. "È stato un bel momento in cui abbiamo anche avuto occasione, alla presenza dei bambini, di ricordare l’assessora Franca Eredi che con l’attività e il lavoro nelle sue due legislature è riuscita a costruire a Ravenna tantissime scuole nuove e a cambiare la prospettiva da luoghi in cui i bambini venivano custoditi a momento educativo di grande valore".

Negli ultimi anni si è parlato molto della carenza di strutture rispetto alla domanda: "Siamo in un momento storico caratterizzato da una parte dalla denatalità e dall’altra dalla volontà dell’amministrazione comunale di mantenere la capillarità dei servizi – prosegue Impellizzeri –, garantendo sempre la qualità che abbiamo cercato di garantire in tutti questi anni, e questo comporta un lavoro molto puntuale. La denatalità e l’aumento dei lattanti ha richiesto delle modifiche e dei cambiamenti. Grazie al Pnrr è imminente l’apertura di due nuovi asili e il primo è in Canalazzo, tra un mese". La difficoltà maggiore è legata ai posti nei nidi: "Effettivamente purtroppo non riusciamo a dare una risposta a tutte le richieste, nonostante abbiamo cercato una maggiore flessibilità nelle sezioni non siamo riusciti a coprire totalmente la richiesta. È una cosa su cui dovremo lavorare anche nei prossimi anni". Nonostante in generale ci siano meno bambini, negli anni le domande per i nidi sono aumentate: "C’è un cambio di prospettiva: il lavoro sul territorio fatto negli anni ha portato le donne alla consapevolezza che mandare i bimbi al nido è un valore aggiunto per la loro crescita, vogliono che i loro bimbi siano inseriti in contesti educativi fin da piccoli, mentre prima si pensava che per i più piccoli fosse meglio stare a casa coi genitori. Questo aspetto sta diventando importate per le famiglie delle nuove generazioni".

Sara Servadei