La scuola ‘Sarti’ riparte "Danni per 150mila euro solo per gli strumenti Ma le lezioni continuano"

Tra le istituzioni didattiche faentine più colpite dall’alluvione c’è la scuola di musica Sarti, una realtà che conta centinaia di studenti e decine di insegnanti. Oltre ai danni alla struttura, agli impianti elettrici, ai pavimenti e ai muri divisori, molti dei quali in cartongesso, l’alluvione ha fatto finire sott’acqua centinaia tra strumenti e strumentazione elettrica. "La parte colpita – spiega il direttore della Sarti, Donato D’Antonio – è il piano terra, con acqua e fango che hanno invaso aule e locali di servizio. Non appena siamo rientrati nei locali, dopo aver tolto il fango ci siamo accorti della devastazione sugli strumenti: i ‘legni’, quelli elettronici e l’attrezzatura elettrica ed elettronica". La lista è particolarmente lunga e contempla sia l’attrezzatura che può essere avviata a riparazione ma anche quella completamente persa, che è la maggior parte. In totale sono 76 gli strumenti andati sott’acqua: due flauti, un ottavino, due oboi, quattro clarinetti, un corno di bassetto, sei sax, otto chitarre, dieci pianoforti, due clavicembali, un fortepiano, tre tastiere elettroniche, ventidue violini, sei viole, sette violoncelli, due contrabbassi e tre strumenti tra marimba, xylofono e vibrofono, quattro timpani e batterie. A questo bisogna aggiungere mixer, microfoni, webcam, monitor da studio, amplificatori, diffusori e tantissimo altro. "Al momento il danno economico, solo per questa parte si aggira attorno ai 150mila euro, una cifra assolutamente per difetto e che potrebbe solo aumentare". Sul fronte degli strumenti, se molti erano da studio, quindi di più misure, in base all’età degli studenti, la Sarti conservava anche pezzi particolarmente pregiati.

"Tra gli oggetti di maggior pregio travolti dalla furia dell’alluvione – continua D’Antonio – i pianoforti, in particolare quello di padre Vincenzo Cimatti, completamente devastato, ma anche alcuni violini di liuteria italiana e due violoncelli". Se molti di questi, in particolare quelli in legno che ricevendo l’acqua si sono modificati, sono già stati avviati alle verifiche dai liutai, altri sono da buttare. "A due settimane dall’alluvione – continua D’Antonio –, verificate le condizioni di sicurezza del primo piano, mille metri quadrati con 12 aule, siamo riusciti a ripartire, non solo per non creare disservizi ma perché ci sembrava giusto dare un segno di ripartenza. La maggior parte degli allievi sono stati entusiasti di tornare nella loro scuola di musica tranne qualcuno che purtroppo è stato colpito direttamente dall’alluvione". Riprese le lezioni, queste continueranno fino al 30 giugno per poi concludere l’anno con il saggio. Per quanto riguarda invece gli insegnanti, la terribile esperienza ha rinsaldato ancora di più lo spirito della Sarti: "Come cittadino, loro collega e coordinatore della scuola – dice ancora D’Antonio – sono orgoglioso di quello che assieme stiamo facendo e questo già dal pomeriggio del 17 maggio". All’indomani della devastazione che ha colpito il polo musicale alcuni genitori hanno dato vita all’associazione ‘Amici della Sarti’, realtà che si è messa a disposizione non solo per dare una mano a liberarla dal fango ma anche per mettere in campo iniziative che possano aiutarla in questo terribile momento. Nel frattempo sono tantissime le manifestazioni di solidarietà economica arrivate da associazioni, enti musicali o semplici cittadini di tutta Italia attraverso i canali messi in campo sia dalla Scuola di musica Sarti che dal Comune. Ultima in ordine di tempo è quella del maestro Piero Monti, già Faentino Lontano, che è arrivato in città proprio per consegnare una donazione.