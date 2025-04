La scuola sostenuta dalla Cassa si classifica fra le prime dieci

Al primo anno di partecipazione al Progetto Europeo ‘Conoscere la Borsa’ si sono classificati tra le prime dieci scuole in Italia: sono ragazze e ragazzi dell’Itc Manfredi-Tanari di Bologna, Francesco Celano, Alessia Di Vincenzo, Luca Saverino e Manuel Mattioli, guidati dall’insegnante Claudia Pelliconi, che sono stati premiati a Volterra nel corso della cerimonia nazionale che ha visto protagoniste le migliori scuole d’Italia. Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato tra gli altri l’organizzatore del progetto per l’Italia per conto di Acri, Francesco Coccia, Monica Rivelli per la Feduf, Bruna Elias Passaretti dell’organizzazione europea del Planspiel Borse, l’organizzatore della finale nazionale Alessandro Salvini e Corrado Piffanelli in rappresentanza della Cassa di Ravenna e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.