La scuola Ungaretti torna a nuova vita

Si sono riaperte ieri le porte della scuola media Ungaretti di Solarolo, devastata dall’alluvione del 16 maggio 2023: per il piccolo comune di pianura è una autentica rinascita, con effetti concreti nelle vite di bambini e ragazzi che frequentano non solo le medie, ma anche le elementari e l’asilo. Il ripristino è stato possibile grazie a una donazione di 370mila euro da parte di Reale Foundation, la fondazione di Reale Mutua Assicurazioni.

"I ragazzi delle medie hanno frequentato l’ultimo anno di scuola in quello che era il refettorio delle elementari – spiega la sindaca Maria Diletta Beltrani –. E gli alunni di quella scuola hanno pranzato per un intero anno in classe, tornando indietro all’epoca Covid. Con la riapertura delle nuove scuole siamo riusciti a ricavare alcune aule al primo piano anche per i bambini dell’asilo, che in precedenza erano sparpagliati fra gli altri vari istituti di quel tipo del territorio. Capite quanto questa riapertura significhi per tutti noi". All’inaugurazione erano presenti il commissario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo, il presidente della provincia di Ravenna Michele de Pascale, il presidente di Reale Mutua Luigi Lana e l’ex-campione olimpico di ginnastica Jury Chechi.

"Qui la Repubblica c’è stata, a Solarolo sono arrivate divise di ogni colore – sottolinea de Pascale –. E la Repubblica c’è ora, anche grazie a quei privati che dimostrano di avere ben chiaro cosa significhi la responsabilità sociale di impresa. Solarolo è una comunità fiera, con più di mille anni di storia alle spalle: come accaduto per tanti, anche qui si è capito che ci saremmo risollevati quando abbiamo ricevuto un aiuto inaspettato". Luigi Lana racconta del viaggio in auto che fece un anno fa, partendo dalla sua Torino e arrivando in una Solarolo resa irriconoscibile dall’alluvione.

"Oggi trovo un paese diverso. Qualcuno potrà chiederci: perché finanziare proprio questa palestra? Innanzitutto perché è a servizio delle scuole, ma non solo". A entrare nel dettaglio è proprio Jury Chechi, poco prima di lanciarsi insieme ai ragazzi in alcuni esercizi ginnici: "E’ importante veder ripartire un luogo come questo perché grazie allo sport si diventa uomini migliori. Non so se i ragazzi che si alleneranno qui arriveranno alle Olimpiadi, ma di sicuro diventeranno persone migliori". La cerimonia si è poi spostata nella vicina piscina, ripristinata grazie al contributo da 300mila euro messo in campo dal Ministero dello Sport attraverso la struttura commissariale: "Sono i due capitoli di una storia che ci piace ricordare – conclude il generale Francesco Paolo Figliuolo –. Voglio rivolgere un pensiero non solo agli alunni di questa scuola, ma anche a quelle che sono fra le persone più importanti che incontriamo nel corso di una vita, e cioè gli insegnanti. Auguro loro un buon inizio di anno scolastico".

Filippo Donati