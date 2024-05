La seconda guerra mondiale vista dai bambini

Tutti i ragazzi e le persone di oggi non riescono a immaginarsi la vita ai tempi della guerra per capirlo abbiamo intervistato chi a quei tempi era bambino o ragazzino. Solo a fare il confronto tra la vita di oggi e la vita del passato si può notare la differenza di educazione e di comportamento dei bambini e degli adolescenti dovuta sia agli insegnamenti dei genitori che alle scarse possibilità economiche dovute ai tempi e alla guerra.

I bambini inconsapevoli del pericolo della guerra erano spesso spensierati rispetto agli adulti, che dovevano stare attenti a qualsiasi cosa facessero. I bambini badavano ai maiali, facevano i compiti, giocavano con le biglie e si divertivano con poco. Si vestivano con le poche cose che possedevano anche senza mutande, solo con pantaloni.

Dato il grande bisogno di aiuto di ogni famiglia contadina tante

volte i ragazzi non arrivavano a finire nemmeno le scuole elementari. I tedeschi erano una presenza inquietante: tante volte entravano nelle case in cambio di qualcosa senza fare violenze gratuite. Per i bambini i tedeschi erano buoni perché li facevano divertire, fare nuove esperienze e lavorare, dando loro in compenso merendine, altre volte li portavano in giro con

camionette o jeep all’insaputa dei genitori. Per quanto potessero sembrare buoni ai bambini, la storia del nostro territorio ci dice ben altro. La guerra consisteva spesso in azioni di guerriglia dei partigiani a cui i tedeschi rispondevano con rappresaglie (fra le tante la più tragica fu la strage dei 56 martiri a Madonna dell’Albero il 27 novembre 1944).

Le famiglie per sfuggire ai bombardamenti alleati o ad azioni di

guerra si nascondevano in posti disgustosi, in mezzo ai canneti, in postazioni di fortuna, fra scarafaggi e topi, spesso lontani da casa. I bambini venivano messi dai genitori anche dentro le botti per proteggersi dai bombardamenti improvvisi. Eppure i bambini ridevano e non si facevano sopraffare dalla paura o dallo sconforto che pure esistevano. Al ritorno a casa non trovavano più niente: case distrutte, bruciate, senza più il luogo dei ricordi il presente diventava più duro. La guerra era la guerra e si stava combattendo una guerra di Liberazione. Una volta un gruppo di partigiani uccise due tedeschi. Dopo questo ci fu un rastrellamento. Portarono via delle persone e la sera le torturarono uccidendole. Poi c’erano i bombardamenti che lasciavano nei terreni dei buchi dal diametro anche di 40 metri. La paura era tanta perché i tedeschi avevano dei cannoni che arrivavano a grandi distanze tipo 40-50 chilometri. Quando bombardavano tremava la terra per questo si rifugiavano in cantina e a volte ci dormivamo anche.

Le persone dovevano stare sempre attente perché appena facevano un movimento troppo visibile dal cielo, potevano arrivare giù delle bombe. Per questo quando si sentiva il rumore dei bombardieri si spegnevano più luci possibili per non attirare l’attenzione dei piloti. In quel periodo si viveva nell’ansia di ricevere brutte notizie: morte di amici e parenti, arresti, deportazioni, distruzioni. Eppure quelli che furono bambini in quei giorni hanno anche buoni ricordi.

Classe 3^ B

Scuola media ‘Romolo Gessi’

di San Pietro in Vincoli

Prof Sabrina Briganti