La seconda pattuglia serale di Polizia locale

Sarà in strada da maggio la seconda pattuglia serale della Polizia municipale: la novità è stata comunicata al consiglio comunale dall’assessore alla Sicurezza Massimo Bosi. L’investimento richiederà risorse aggiuntive rispetto a quelle messe in campo finora, considerando l’impegno per le ore serali del personale della municipale, la cui consistenza numerica rimane stabile a 68 componenti dislocati sui vari comuni della Romagna (conteggio dal quale sono esclusi amministrativi, notificatori e dpo). Le risorse in questione saranno rese disponibili dalle entrate derivanti dalle sanzioni emesse sul fronte della sicurezza stradale. Alcuni dettagli devono ancora essere messi a punto: non è stato reso noto quante serate a settimana vedranno la seconda pattuglia in servizio sul territorio, e come sarà gestita la presenza del veicolo, oltre che a Faenza, anche negli altri cinque comuni dell’Unione. Il servizio dovrebbe entrare in funzione in particolare in occasione di eventi e manifestazioni. La pattuglia si occuperà di monitoraggio sistematico in alcune zone predefinite, di ordine pubblico, di controlli sui veicoli circolanti in particolare sull’asse della via Emilia, e di prevenzione dei fenomeni di degrado urbano. Controlli specifici verranno dedicati alle assicurazioni dei veicoli. Una panoramica che Bosi ha tracciato in seguito a un’interpellanza di Fratelli d’Italia con la quale il consigliere Stefano Bertozzi chiedeva delucidazioni sulla partenza della centrale operativa: "il 13 ottobre", ha spiegato Bosi, "è stato reso pubblico il cronoprogramma, nel corso dell’anno dovrebbe cominciare l’affidamento dei lavori. Parte della riorganizzazione del corpo di Polizia municipale – con specifico riferimento ai servizi di Infortunistica e Polizia giudiziaria – sarà attuata solo quando sarà avviata la nuova centrale operativa". I tempi che si riveleranno necessari per completare la riorganizzazione sono stati oggetto, da parte di Fratelli d’Italia, di critiche decisamente forti.

f.d.